Lara Ferreiro, psicóloga: "Vinícius ha podido hacerse la cirugía estética debido a un caso del 'síndrome de Ken'"

Las claves

Las claves Generado con IA La transformación física de Vinícius Júnior ha generado debate sobre las motivaciones que llevan a deportistas de élite a someterse a cirugías estéticas. La psicóloga Lara Ferreiro apunta que factores como el perfeccionismo, la presión mediática y la búsqueda de aceptación pueden influir en estas decisiones. Ferreiro menciona el denominado 'síndrome de Ken', aunque aclara que no es un diagnóstico psicológico reconocido, y destaca que la búsqueda de un ideal estético no siempre implica un trastorno mental. Estudios muestran que entre el 40% y el 50% de los hombres presentan insatisfacción corporal, y la satisfacción con la imagen suele aumentar tras intervenciones estéticas.

La transformación física de Vinícius Júnior ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los aficionados. Los cambios en su rostro han despertado preguntas sobre las razones que pueden llevar a un deportista de élite a recurrir a tratamientos estéticos.

La psicóloga Lara Ferreiro explica que detrás de este tipo de decisiones pueden coexistir factores personales, sociales y profesionales. En figuras públicas, la apariencia trasciende el ámbito privado y forma parte de la identidad, la marca personal y la proyección pública.

La especialista recuerda que Vinícius, con 26 años, se encuentra en una etapa vital donde la comparación social, la presión mediática y la búsqueda de aceptación pueden ejercer una influencia especialmente significativa sobre la percepción de la propia imagen.

Ferreiro señala que, cuando una persona busca modificar repetidamente su aspecto físico, pueden aparecer rasgos relacionados con la atelofobia, conocida como síndrome de la perfección. Popularmente también se habla del denominado "síndrome de Ken", aunque no constituye un diagnóstico reconocido por la psicología.

La experta subraya que esa búsqueda constante de un ideal estético no debe confundirse automáticamente con un trastorno psicológico. En la mayoría de los casos, el deseo de mejorar la apariencia responde a motivaciones habituales y no implica necesariamente un problema de salud mental.

Perfeccionismo

Entre las posibles razones psicológicas que pueden influir en estos cambios, Ferreiro menciona el perfeccionismo, la baja autoestima, la presión de la fama, la comparación constante con otros referentes, la búsqueda de mayor confianza y la influencia del entorno profesional.

También pueden intervenir el deseo de proyectar éxito, juventud o liderazgo, iniciar una nueva etapa personal, adaptarse a determinados estándares estéticos o perseguir una imagen idealizada que nunca llega a considerarse completamente satisfactoria.

La armonización facial consiste en un conjunto de procedimientos destinados a equilibrar los rasgos del rostro respetando la fisonomía de cada persona. Según la especialista, este tipo de intervenciones ha dejado de asociarse exclusivamente a las mujeres y cada vez más hombres recurren a ellas.

La psicología explica estas decisiones mediante la Teoría de la Discrepancia del Yo. Cuando existe una diferencia importante entre la imagen que una persona percibe de sí misma y la que le gustaría proyectar, puede surgir la motivación para modificar su aspecto.

Diversos estudios indican además que entre el 40% y el 50% de los hombres manifiestan algún grado de insatisfacción corporal. Otro metaanálisis con 27 investigaciones y 4.823 pacientes observó que la satisfacción con la imagen corporal aumenta progresivamente tras los procedimientos estéticos.

Ferreiro destaca que Vinícius ha demostrado una elevada resiliencia durante su carrera, marcada por lesiones, críticas deportivas y episodios de racismo. En este contexto, recuerda que cualquier interpretación sobre sus motivaciones personales debe abordarse con prudencia y sin convertir hipótesis psicológicas en diagnósticos clínicos.