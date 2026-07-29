Carlos Gutiérrez, veterinario: "Casi todos los gatos naranjas son en realidad atigrados y eso les hace muy familiares"

Las claves

Las claves Generado con IA La mayoría de los gatos naranjas en realidad son atigrados, aunque sus marcas sean poco evidentes. El patrón atigrado puede presentarse en diferentes razas y colores, incluso en gatos que parecen tener pelaje uniforme. Los gatos atigrados suelen ser descritos como animales afables, sociables y muy orientados a la convivencia familiar. La característica marca en forma de 'M' en la frente de muchos gatos atigrados es una consecuencia genética del color del pelaje.

El color del pelaje de los gatos suele llamar la atención de quienes conviven con ellos, pero también despierta curiosidad sobre posibles rasgos de comportamiento. Según explica el veterinario Carlos Gutiérrez, existen ciertas tendencias que se repiten en algunos patrones de coloración.

El especialista aclara desde el principio que no se debe juzgar a un gato únicamente por su aspecto. Aunque determinados colores o dibujos del pelaje pueden asociarse con características comunes, cada animal posee una personalidad propia que depende de numerosos factores.

Gutiérrez señala que sus observaciones proceden tanto de su experiencia profesional como de información científica disponible sobre comportamiento felino. Por ello, insiste en que las conclusiones deben entenderse como generalidades y nunca como reglas absolutas aplicables a todos los gatos.

Entre los pelajes más frecuentes se encuentran los gatos atigrados. Se trata de ejemplares que presentan marcas más oscuras distribuidas por el cuerpo, aunque estas no siempre aparecen en forma de rayas. En algunos casos pueden adoptar patrones circulares o moteados.

Este tipo de dibujo está presente en diversas razas conocidas. El veterinario menciona ejemplos como el abisinio o el bengalí, cuyos patrones también se consideran atigrados pese a que sus manchas no recuerden al clásico gato rayado que muchos imaginan.

Distintos pelajes

Uno de los aspectos más llamativos es que numerosos propietarios no identifican correctamente este patrón. Algunos gatos que parecen tener un color uniforme esconden marcas atigradas visibles únicamente al observar con atención determinadas zonas del cuerpo, como las patas o el rostro.

Según explica Gutiérrez, esto ocurre especialmente con muchos gatos de color naranja o amarillo. Aunque a simple vista parezcan tener un pelaje homogéneo, en realidad la mayoría presenta las características franjas propias de los gatos atigrados.

También puede suceder en ejemplares de tonos crema o grisáceos. En estos casos, las marcas suelen ser más discretas, pero continúan formando parte del patrón genético que define a este grupo tan común dentro de la población felina.

Respecto al carácter, el veterinario describe a los gatos atigrados como animales generalmente afables, cercanos y muy orientados a la convivencia familiar. Son gatos que suelen buscar contacto frecuente con las personas y que disfrutan especialmente de la compañía cotidiana.

Otra curiosidad relacionada con estos felinos es la conocida marca en forma de letra M que aparece en la frente de muchos ejemplares. Aunque algunos dueños le atribuyen significados especiales, Gutiérrez aclara que simplemente es una consecuencia de la distribución genética del color en el pelaje.