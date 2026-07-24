Juan Jesús González, meteorólogo: "¿Notas un verano de calor interminable y exagerado? Estás en lo cierto"

Un joven trata de refrescarse con agua de una fuente durante una ola de calor en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El verano de 2026 está registrando temperaturas excepcionalmente altas en Europa occidental y especialmente en España, según datos meteorológicos. El análisis del meteorólogo Juan Jesús González muestra anomalías térmicas históricas, con valores récord de temperatura a 850 hectopascales (T850). Comparado con los últimos ocho veranos, 2026 destaca como un año excepcionalmente cálido, con un aumento significativo de días de calor extremo. El cambio climático, y no solo el crecimiento urbano, es la causa principal del incremento, afectando tanto a ciudades como a zonas rurales.

La sensación de que este verano está siendo especialmente sofocante no responde únicamente a una percepción subjetiva. Los datos meteorológicos confirman que Europa occidental, y especialmente España, atraviesan uno de los episodios de calor más extraordinarios registrados en décadas.

Así lo explica el meteorólogo Juan Jesús González a través de su cuenta de X, donde ha compartido un análisis que compara las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 21 de julio de 2026 con la climatología comprendida entre 1940 y 2025. El resultado muestra anomalías térmicas históricas.

Para elaborar el estudio, González utiliza la temperatura a 850 hectopascales, conocida como T850, un indicador empleado por los meteorólogos para analizar las características de las masas de aire sin la influencia directa del suelo o de las ciudades.

El mapa elaborado por el experto clasifica los valores observados mediante percentiles históricos. Los tonos azules representan temperaturas excepcionalmente bajas, mientras que los rojos más oscuros identifican registros que alcanzan o incluso baten los máximos conocidos hasta ahora.

Según detalla el meteorólogo, el patrón dominante muestra un calor extraordinario sobre la Península Ibérica, el Mediterráneo occidental y el norte de África. En estas regiones, la T850 supera el percentil 97,5 e incluso alcanza categorías de récord máximo.

¿Notas que estás sufriendo un verano de calor interminable y exagerado?



Estás en lo cierto, pongamos cifras: así de extremo está siendo.👇



Este mapa que he preparado muestra la clase de percentil de la temperatura a 850 hPa (T850; buen indicador de las características de las… pic.twitter.com/Ji9aNxWl3t — Dr JJ González Alemán (@glezjuanje) July 21, 2026

El análisis también compara la situación actual con la registrada durante los ocho veranos anteriores. La diferencia resulta muy evidente y sitúa a 2026 como un año excepcional en Europa occidental, con anomalías cálidas muy superiores a las observadas recientemente.

Esta evaluación coincide con otros estudios que alertan del aumento de los episodios de calor extremo en España. El meteorólogo Andrés Gómez explica que estos días, definidos por superar los umbrales de ola de calor, son cada vez más frecuentes.

Uno de los casos más llamativos es Zamora, donde el número de jornadas de calor extremo se ha multiplicado por 70 respecto a la década de 1970. Madrid presenta una evolución similar, con una aceleración especialmente evidente desde comienzos de la década de 2010.

Gómez rechaza además que este fenómeno pueda atribuirse únicamente al crecimiento urbano. Como ejemplo cita los registros del puerto de Navacerrada, una estación situada en alta montaña cuyo comportamiento reproduce prácticamente la misma tendencia observada en las grandes ciudades españolas.

Para el experto, la explicación principal se encuentra en el cambio climático provocado por la actividad humana, ya que el incremento afecta tanto a entornos urbanos como rurales. Mientras tanto, la Aemet mantiene el aviso por una nueva ola de calor con máximas superiores a 44 grados, riesgo extremo de incendios y posibles tormentas secas.