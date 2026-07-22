Alessandro, el médico que operó a Vinicius: "El objetivo es que el paciente se vea más guapo, joven y descansado"

Las claves

Las claves Generado con IA Vinícius Júnior reapareció tras sus vacaciones con un rostro más definido, especialmente en la zona del mentón y la mandíbula, generando debate en redes sociales. El dermatólogo brasileño Alessandro Alarcão realizó un procedimiento de "Naturalización Facial", centrado en armonizar el rostro sin alterar sus facciones originales. El tratamiento incluyó reestructuración de ligamentos faciales y tecnologías como bioestimuladores de colágeno, ultrasonidos y láser para mejorar la calidad de la piel. El objetivo del procedimiento fue lograr que el paciente se vea más guapo, joven y descansado, manteniendo su identidad natural; el coste oscila entre 3.500 y 16.000 euros o más.

El nuevo aspecto de Vinícius Júnior ha revolucionado las redes sociales y ha abierto un intenso debate entre aficionados y expertos en estética.

Tras sus vacaciones en Brasil, el delantero del Real Madrid reapareció con un rostro visiblemente más definido, especialmente en la zona del mentón y la mandíbula.

Detrás del cambio está el dermatólogo brasileño Alessandro Alarcão, quien ha explicado por primera vez en qué consistió el tratamiento y cuál era el objetivo.

Lejos de una cirugía plástica tradicional, el futbolista se sometió a un procedimiento de "Naturalización Facial", una técnica de armonización estética centrada en el refinamiento del mentón y la definición de la línea mandibular.

Según el especialista, el tratamiento combinó la reestructuración de los ligamentos faciales con tecnologías dermatológicas como bioestimuladores de colágeno, ultrasonidos y láser para mejorar la calidad de la piel y el contorno del rostro.

Alarcão insistió en que el objetivo nunca fue transformar la cara del futbolista. "El objetivo no es cambiar el rostro de nadie, sino devolver sustentación, equilibrio y proporción", aseguró el médico.

A continuación, explicó con detalle el procedimiento al que se sometió Vinícius: "Realizamos una naturalización facial, basada en la reestructuración de los ligamentos de la cara, asociada a un refinamiento de la proyección del mentón, respetando siempre las características anatómicas y la identidad del paciente".

El dermatólogo también quiso recalcar que el tratamiento buscaba un resultado completamente natural. "El objetivo no era alterar sus facciones ni crear un cambio artificial, sino estructurar, esculpir y definir la línea mandibular en perfecta armonía con su perfil facial", explicó.

También explicó que el procedimiento se apoyó en tecnología de última generación: "El tratamiento se complementó con tecnologías de última generación que mejoran la calidad de la piel y potencian los resultados, permitiendo un enfoque más conservador y reduciendo la necesidad de procedimientos inyectables".

Por último, resumió la filosofía que guía este tipo de intervenciones: "La propuesta es que las personas vean al paciente más guapo, joven y descansado, pero sin identificar exactamente qué se ha hecho en el rostro".

La clínica no ha desvelado cuánto pagó Vinícius por el tratamiento. No obstante, especialistas del sector sitúan una armonización facial de estas características en una horquilla aproximada de entre unos 3.500 a 16.000 euros, dependiendo de las técnicas empleadas y del número de sesiones.

En el caso del brasileño, el coste podría situarse incluso por encima de esa cifra al tratarse de un procedimiento completamente personalizado realizado por un médico de referencia internacional que se desplazó expresamente desde Miami para atenderle.