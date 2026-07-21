Unai, fontanero: "En un buen oficio puedes ganar de 3.000 a 10.000 euros. Si eres bueno, ganas más que un médico"

Las claves

Las claves Generado con IA Unai Bilbao, fontanero y divulgador, afirma que dominar un oficio tradicional puede generar ingresos mensuales de entre 3.000 y 10.000 euros si se cuenta con experiencia y clientela fiel. La alta demanda y la escasez de relevo generacional en oficios como la fontanería, carpintería o electricidad han incrementado el valor y las oportunidades económicas para estos profesionales. Bilbao destaca que los oficios manuales ofrecen opciones profesionales tan válidas y rentables como las carreras universitarias, aconsejando a las familias considerar la Formación Profesional especializada. La calidad del servicio y la fidelización de clientes son claves para alcanzar altos ingresos en los oficios, que siguen siendo esenciales y con agendas completas durante el año.

En un mercado laboral marcado por la incertidumbre, los oficios tradicionales vuelven a ganar protagonismo como una alternativa con elevadas posibilidades de empleo y buenos ingresos.

La escasez de profesionales especializados ha incrementado la demanda de perfiles cualificados en sectores esenciales para la sociedad. Uno de los testimonios que demuestra que esta realidad está ocurriendo es el de Unai Bilbao.

Este fontanero y divulgador sobre el mundo de la construcción defiende que dominar un oficio puede convertirse en una oportunidad profesional especialmente rentable para quienes desarrollan una cartera estable de clientes.

Según explica en un vídeo publicado en TikTok, un profesional con experiencia y una clientela consolidada puede alcanzar niveles de ingresos que, en algunos casos, superan ampliamente los salarios habituales de numerosas profesiones universitarias.

Siempre y cuando, eso sí, se ofrezca un servicio de calidad reconocido por sus clientes. "Un buen oficio, ya sea fontanero, carpintero o electricista, que tenga ya su clientela propia puede estar ganando más o menos de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente", afirma Bilbao durante el vídeo.

Oficios valiosos en alza

Su reflexión llega en un momento en el que numerosos sectores alertan sobre la falta de relevo generacional entre los profesionales de los oficios manuales. Mientras aumenta el número de jubilaciones, cada vez menos jóvenes optan por formarse en especialidades vinculadas con la construcción o las instalaciones.

Esta combinación entre una elevada demanda y una oferta limitada de trabajadores cualificados ha favorecido que quienes acumulan experiencia y reputación puedan acceder a mejores condiciones económicas, especialmente cuando desarrollan su actividad por cuenta propia y cuentan con clientes habituales que valoran su trabajo.

Bilbao también aprovecha su intervención para lanzar un mensaje dirigido a las familias que buscan orientar el futuro profesional de sus hijos. En su opinión, la Formación Profesional y los oficios especializados representan una opción tan válida como cualquier otra formación académica.

"Muchas veces hay padres a los que les digo: 'Oye, si tu hijo no quiere estudiar, que estudie un oficio'. Porque si eres bueno en tu oficio, ganas más que un arquitecto, que un ingeniero, que un médico", sostiene el profesional durante su discurso.

Sus palabras no pretenden desmerecer otras profesiones, sino poner en valor el potencial económico que pueden alcanzar determinados trabajos manuales cuando se realizan con especialización, compromiso y experiencia.

La fidelización de clientes y la calidad del servicio aparecen como factores determinantes para alcanzar esos ingresos.

Los oficios relacionados con la fontanería, la carpintería, la electricidad o la albañilería continúan siendo imprescindibles para atender las necesidades cotidianas de hogares, empresas y comunidades.

Esa demanda constante explica que muchos profesionales mantengan agendas completas durante buena parte del año.

Aunque estas ocupaciones exigen esfuerzo físico, aprendizaje continuo y capacidad para resolver problemas sobre el terreno, también ofrecen oportunidades de crecimiento para quienes deciden especializarse y construir una reputación sólida.

En un contexto laboral cambiante, representan una vía profesional con perspectivas de estabilidad.