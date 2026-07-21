Robert Downey Jr.: "Mi padre me quitó una copa de vino blanco para ofrecerme mi primer porro cuando tenía seis años"

Las claves

Las claves Generado con IA Robert Downey Jr. reveló que su padre le ofreció su primer porro de cannabis cuando tenía solo seis años, en un entorno familiar donde el consumo de drogas era habitual. El actor creció en una familia donde las drogas formaban parte de la vida cotidiana y su padre consideraba que, al consumir juntos, le expresaba cariño de la única forma que sabía. Downey Jr. inició su relación con las drogas en la infancia, lo que derivó en problemas de adicción, detenciones y rehabilitación durante su juventud, antes de lograr la recuperación. Expertos señalan que el consumo temprano de sustancias como el cannabis puede afectar el desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de adicciones en la vida adulta.

Cuando Robert Downey Jr. tenía apenas seis años, cogió una copa de vino blanco durante una partida de póker familiar. Su padre, el cineasta Robert Downey Sr. se la retiró.

Sin embargo, no fue un intento de protegerle frente al alcohol y las drogas en general; de hecho, en su lugar, le ofreció un porro de cannabis y le pidió que fumara.

La escena parece digna de una de esas películas provocadoras y contraculturales que dirigía el propio Downey Sr. Pero es una historia real que ocurrió en el domicilio familiar de Nueva York.

El mismo Downey Jr. la ha reconstruido al hablar de una infancia en la que el consumo de drogas no era ni una excepción ni un comportamiento clandestino, sino parte de su día a día.

Su relación con las drogas

El mismo actor reconoció años después que "la vida hogareña implicó crecer en una familia donde todos consumían drogas".

Y esta misma historia fue recuperada en Sr., el documental de Netflix estrenado el pasado año 2022 en el que Downey Jr. revisa la figura de su padre, su vínculo con él y las contradicciones de una educación marcada por el cariño, la creatividad y una profunda negligencia.

Su padre llegó a admitir que permitir que un niño consumiese cannabis había sido "un error idiota". Sin embargo, Downey Jr. ha evitado presentar su historia como una especie de ajuste de cuentas.

Es más, en una declaración explicó que, cuando ambos se drogaban juntos, sentía que su padre trataba de expresarle amor de la única manera que sabía.

De hecho, esta sería la parte más perturbadora de la infancia del conocido actor de Marvel: para aquel niño, las drogas no solo poseían un efecto farmacológico, sino que de alguna manera se convirtieron en un lenguaje afectivo.

Fumar implicaba compartir un secreto, entrar en el mundo de los adultos y obtener la atención de su padre. La evidencia científica no nos permite afirmar que una experiencia concreta determine una adicción futura.

Recordemos que las dependencias son trastornos complejos donde interviene la vulnerabilidad genética, la salud mental, la impulsividad, el entorno familiar, la disponibilidad de sustancias y las experiencias vitales.

Sin embargo, el inicio temprano del consumo de cannabis sí se ha asociado con una mayor probabilidad de presentar problemas con las drogas en el futuro, como sugirió un estudio publicado en 2025 en Addictive Behaviors.

Además, cabe recordar que durante la infancia y adolescencia aún continúan madurando los circuitos cerebrales relacionados con el control de los impulsos, el aprendizaje, la regulación emocional y la valoración de recompensas.

En este aspecto, una revisión sobre el consumo de alcohol y cannabis durante el desarrollo cerebral señala que el uso intenso de estas sustancias se relacionaría con dificultades en la atención, aprendizaje, memoria y funciones ejecutivas.

En el caso de Downey Jr., el cannabis fue solo el comienzo.

El actor también ha relatado que a los ocho años ya percibía una relación de dependencia con las drogas, encadenando durante su juventud y su primera etapa de éxito en Hollywood diversos episodios relacionados con el abuso de cocaína y heroína, detenciones policiales, tratamientos de rehabilitación e incluso una condena de prisión.

Por otro lado, cabe destacar que su recuperación no fue ni un milagro ni una transformación repentina. Requirió de sucesivos tratamientos, límites externos, apoyo personal y una reconstrucción prolongada de su vida personal.

Con el tiempo, aquel actor que llegó a considerarse poco fiable se convirtió en el centro del universo cinematográfico de Marvel y en uno de los intérpretes más reconocidos de su generación.

La historia del actor que dio vida al conocido Iron Man suele contarse como una extraordinaria segunda oportunidad.

Pero, por otro lado, cabe tener en cuenta otra visión sobre este asunto: los niños aprenden qué es normal observando a los adultos que aman; si ven que se usa una sustancia para relacionarse, celebrar, consolar o mostrar afecto, aprenderán que eso es lo correcto, y dicho aprendizaje puede comenzar mucho antes de que el menor comprenda qué está consumiendo.