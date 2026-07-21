El pueblo medieval perfecto para una escapada: murallas, bodegas antiguas y un depósito de agua de 300.000 litros

Las claves

Las claves Generado con IA Laguardia es una villa medieval de Rioja Alavesa rodeada por murallas del siglo XIII y famosa por sus calles y torres históricas. Bajo el casco histórico se extiende una red de bodegas y pasadizos subterráneos excavados desde el siglo XVI para la elaboración y conservación del vino. La localidad alberga el mayor estanque de la Edad del Hierro descubierto en Europa, capaz de almacenar más de 300.000 litros de agua. En las cercanías se encuentran las lagunas endorreicas de Laguardia, protegidas por su importancia ecológica y hogar de aves y flora especializadas.

Desde la distancia, Laguardia parece una fortaleza suspendida sobre un mar de viñedos. Esta localidad alavesa conserva murallas, torres y callejuelas medievales, aunque uno de sus mayores tesoros permanece oculto bajo las casas del casco histórico.

La villa, considerada una de las localidades más importantes de Rioja Alavesa, ocupa una colina desde la que se domina la comarca. Su posición elevada tuvo finalidad defensiva, pero hoy regala amplias vistas hacia viñedos y montañas.

Spain.info recuerda que todo el casco urbano está rodeado por murallas construidas a comienzos del siglo XIII. Esa cerca medieval explica todavía la forma compacta de la villa y su aspecto de población protegida.

Caminar por Laguardia permite atravesar puertas históricas, recorrer calles estrechas y llegar hasta iglesias como Santa María de los Reyes, famosa por conservar una portada gótica policromada, una rareza artística de enorme valor.

Pero la mayor sorpresa aparece bajo el suelo. A lo largo del siglo XVI comenzaron a excavarse cuevas o bodegas familiares, hasta formar una red de pasadizos subterráneos vinculados a la elaboración y conservación del vino.

Estanque construido durante la Edad del Hierro

La web turística municipal sostiene que Laguardia podría recorrerse casi en su totalidad por esos pasillos subterráneos. Es decir, bajo la villa visible existe otro pueblo silencioso, excavado para guardar uno de sus grandes tesoros.

Ese detalle cambia la visita. El vino no es solo una actividad económica ni una excusa gastronómica, sino parte de la propia arquitectura: arriba quedan las calles medievales; abajo, los calados que sostienen la memoria vitivinícola.

Mucho antes de esas bodegas, quienes vivían en la colina ya habían construido otra obra sorprendente. El estanque celtibérico de La Barbacana tiene unos 2.100 años y podía almacenar más de 300.000 litros de agua.

Turismo Euskadi lo considera el mayor estanque construido durante la Edad del Hierro descubierto hasta ahora en Europa. Su función principal era asegurar el suministro de agua, aunque también pudo tener un uso ritual.

La escapada puede continuar fuera de las murallas. Cerca de la villa se extiende el complejo lagunar de Laguardia, formado por Carralogroño, Carravalseca, Musco y Prao de la Paul, cuatro pequeños humedales entre viñedos.

Tres de ellos son lagunas endorreicas mesosalinas, consideradas las más septentrionales de la Unión Europea. Durante el verano pueden perder la lámina de agua y dejar una costra salina que transforma por completo el paisaje.

El espacio está protegido como Zona Especial de Conservación, Biotopo Protegido y humedal Ramsar. Su valor no está en el baño ni en el ocio masivo, sino en la conservación de aves acuáticas y flora especializada.

Natura 2000 Álava destaca especies como la garza imperial, el martinete, el aguilucho lagunero o el bigotudo. También subraya la presencia de flora halófila adaptada a ambientes salinos muy escasos en Euskadi.

En pocos kilómetros reúne murallas medievales, bodegas subterráneas, una obra hidráulica celtibérica y lagunas protegidas que cambian la mirada sobre Rioja Alavesa.