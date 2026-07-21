Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet advierte de que esta ola de calor dejará 45ºC en estas zonas

Las temperaturas más altas se observarán en los dos grandes valles. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA España afronta una tercera ola de calor esta semana, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 45°C en Murcia y superar los 44°C en el sur y sureste peninsular. La ola de calor irá acompañada de calima, polvo en suspensión, empeoramiento de la calidad del aire, tormentas secas, posible granizo y rachas muy fuertes de viento. El episodio de calor extremo se mantendrá al menos hasta el jueves, con noches muy cálidas y riesgo muy alto o extremo de incendios en gran parte del país. A partir del viernes se espera un descenso generalizado de las temperaturas, con un ambiente más suave, aunque la próxima semana podrían volver a subir.

Hasta 45 grados podrán registrarse esta semana en Murcia capital por la tercera ola de calor que afectará desde el martes especialmente al este y sur peninsular y que irá acompañada de polvo en suspensión, calima y un empeoramiento de la calidad del aire, además de tormentas secas, posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

"Tenemos por delante un episodio de temperaturas muy altas que va a configurar una nueva ola de calor", según ha advertido este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo.

Se prolongará al menos hasta el jueves, con temperaturas diurnas y nocturnas muy altas, con valores localmente superiores a 44 grados especialmente en el tercio sur y sureste peninsular.

No será hasta el viernes y el sábado cuando los termómetros podrían bajar de forma generalizada, dejando un ambiente más suave y un calor "más soportable", con un breve respiro térmico.

A partir de la siguiente semana podrían subir de nuevo las temperaturas, aunque aún es pronto para confirmarlo.

Durante buena parte de esta semana el peligro de incendios "será muy alto o extremo en la mayor parte del territorio", según la Aemet.

Además habrá tormentas secas con caída de rayos, posible granizo y rachas muy intensas de viento en zonas del este peninsular, especialmente de montaña.

La predicción por días

Este lunes las temperaturas han sido altas en zonas del este, centro y sur peninsular tras una madrugada en la que no se bajó de 27°C en ciudades como Cartagena o en localidades costeras de Mallorca.

En puntos de Aragón, interior de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia se superaron los 39°C, y los 40°C en el interior de Mallorca.

El martes subirán las temperaturas, con una madrugada muy cálida en el Mediterráneo; no se bajará de 25°C en ciudades como Barcelona, Palma, Valencia, Murcia o Granada.

Se superarán los 36°C en buena parte del este, centro y sur de la península y Baleares, y los 39ºC a 40°C en Aragón e interior de Cataluña.

Se superarán los 40ºC a 42ºC grados en el Guadalquivir y el sureste, donde puntualmente podrá llegarse a 43ºC o 44°C.

El miércoles subirán las temperaturas nocturnas en el interior, por lo que la noche será muy cálida en buena parte del país, con mínimas de 23ºC a 25°C en el centro, área mediterránea y Guadalquivir.

Es probable que ciudades como Barcelona no bajen de 26ºC o 27°C, según el portavoz de la Aemet.

Por el día subirán las temperaturas en el oeste de Andalucía y en el tercio norte; se superarán de forma casi generalizada los 36°C en el norte peninsular y los 38°C en el sur.

Se alcanzarán o superarán 38ºC a 40°C en amplias zonas del este, centro y sur, y los 40°C a 42°C incluso puntualmente más en el sureste y Andalucía.

El jueves aumenta la incertidumbre en el pronóstico, pero lo más probable es que continúe el calor intenso en la mayor parte de España, sin grandes cambios salvo una excepción importante: el área mediterránea.

Allí, sobre todo en el interior de estas regiones bañadas por el Mediterráneo, "habrá una subida térmica notable y el calor será extremo, se superarán los 42°C a 44°C en amplias zonas e incluso localmente se podrá superar esa cifra", ha advertido.

"Murcia capital podría alcanzar 45°C", ha precisado Rubén del Campo. Las máximas podrán ser de 38°C a 40°C de forma generalizada en el este y sur peninsular, ha añadido.

A partir del viernes parece probable que se inicie un descenso térmico por el oeste peninsular que se extendería el sábado al resto del país.

Todavía el viernes el calor sería muy intenso en el interior oriental de la península y en Baleares, pero en el tercio occidental se suavizaría el tiempo y también el sábado.

Ese día podrían superarse los 34°C en las regiones del extremo oriental peninsular, en las regiones bañadas por el Mediterráneo.

Las temperaturas el fin de semana darían cierto respiro, podrían estar por debajo del promedio para la época en el oeste de la península y en torno a lo normal en el resto.

En Canarias, esta semana podrán superarse los 30°C a 32°C en el sur de las islas montañosas y en las orientales.