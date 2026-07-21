Lara Ferreiro, psicóloga: "Luis de la Fuente ha revolucionado a la Selección desde la psicología más que desde la técnica"

Las claves

Las claves Generado con IA La psicóloga Lara Ferreiro destaca que el éxito de Luis de la Fuente con la Selección Española se basa en una transformación psicológica del vestuario más que en la táctica. De la Fuente ha fomentado un entorno de confianza, seguridad emocional y sentimiento de pertenencia, permitiendo a los jugadores competir con libertad y sin miedo a errores. Su liderazgo silencioso, basado en la coherencia y cercanía, y la gestión de egos han sido claves para priorizar el rendimiento colectivo sobre las individualidades. España ganó el Mundial tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga y enlazó este título con la Eurocopa 2024, confirmando el éxito del modelo de De la Fuente.

La victoria de España en el Mundial ha consolidado el proyecto de Luis de la Fuente como uno de los más exitosos de la historia reciente del fútbol nacional. Para la psicóloga Lara Ferreiro, el verdadero cambio no ha llegado desde la táctica, sino desde una profunda transformación psicológica del vestuario.

Ferreiro sostiene que el seleccionador ha construido un entorno donde la confianza, la seguridad emocional y el sentimiento de pertenencia tienen un peso tan importante como la calidad futbolística.

Ese contexto permite que los jugadores compitan con mayor libertad, asuman riesgos y superen los errores sin miedo a quedar señalados. La especialista explica que una de las principales fortalezas de De la Fuente es ejercer un liderazgo silencioso.

No necesita convertirse en el centro de atención porque su autoridad nace de la coherencia, la cercanía y la credibilidad, favoreciendo un ambiente donde prevalece el rendimiento colectivo sobre los intereses individuales.

Otro aspecto que destaca la psicóloga es la estabilidad emocional que transmite a sus futbolistas. Ese respaldo reduce la ansiedad antes de los encuentros, incrementa la confianza y ayuda a que cada jugador tome decisiones con mayor serenidad incluso cuando la presión alcanza sus niveles más elevados.

Liderazgo silencioso

Ferreiro también considera decisiva la capacidad del seleccionador para convertir la presión en una fuente de motivación. Su actitud tranquila resulta contagiosa dentro del grupo, facilitando que los futbolistas interpreten los momentos críticos como desafíos deportivos y no como amenazas que bloqueen su rendimiento.

La creación de un entorno con seguridad psicológica constituye otra de las claves señaladas por la experta. Equivocarse no implica recibir reproches públicos, una circunstancia que favorece la creatividad, el aprendizaje continuo y la aparición del máximo rendimiento en las situaciones más determinantes.

La psicóloga subraya igualmente el control que De la Fuente ejerce sobre los egos dentro del vestuario. La identidad del equipo siempre está por encima de cualquier individualidad, una filosofía que ha permitido que incluso las mayores estrellas acepten sus funciones dentro del proyecto común.

Ferreiro añade que el técnico demuestra una elevada inteligencia emocional al adaptar sus mensajes a la personalidad de cada futbolista. Además, considera que el apoyo de su esposa y sus tres hijos constituye un importante factor de estabilidad frente al desgaste que supone dirigir una selección nacional.

El reciente título mundial refuerza esta manera de entender el fútbol. España derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres y conquistó su segunda estrella, confirmando que el trabajo colectivo puede imponerse al brillo individual de las grandes figuras.

La Selección también logró enlazar la Eurocopa de 2024 con el Mundial, una hazaña que confirma el éxito del modelo impulsado por De la Fuente. Su largo recorrido en las categorías inferiores permitió formar a buena parte del bloque que hoy protagoniza uno de los ciclos más brillantes del fútbol español.