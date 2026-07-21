Diego, 29 años, albañil: "La primera semana me apretaron tanto que la siguiente semana no podía ni atarme los zapatos"

Las claves

Las claves Generado con IA Diego Martí, albañil valenciano de 29 años, comenzó en la construcción a los 15 tras dejar el instituto por vocación y necesidad económica. Denuncia la dureza del trabajo, la falta de relevo generacional y unos salarios estancados desde hace 15 años, pese al aumento del coste de vida. Martí critica la precariedad laboral y las duras condiciones físicas, alertando sobre la dificultad de encontrar mano de obra cualificada. Es también creador de contenido en redes, donde mezcla reparaciones reales con reivindicaciones humorísticas sobre el oficio y la situación del sector.

Diego Martí encarna la cara más descarnada y vocacional de la construcción española: un albañil que decidió a los 15 años que su futuro estaba entre ladrillos, aunque eso significara chocar de frente con el sistema educativo.

Fue su padre el que le obligó a trabajar aunque confiaba en que no se iba a quedar en el sector. "La primera semana me apretaron tanto que la siguiente semana no podía ni atarme los zapatos", recuerda Martí en una entrevista en el pódcast Sector Oficios.

A los 29 años, este valenciano acumula ya década y media de experiencia en obra, desde las primeras chapuzas junto a su padre hasta la gestión completa de reformas y reparaciones de mayor envergadura, en un sector que reclama mano de obra cualificada y sufre una crisis de relevo generacional.

Su itinerario arranca antes de cumplir los 16, cuando la teoría decía que debía seguir en el instituto pero la realidad lo empujaba al tajo: dejó de ir a clase, se enfrentó a la asistenta social y provocó su propia expulsión para poder estudiar albañilería y empezar a trabajar.

Una reivindicación del oficio

Ese gesto, que rompe el guion habitual de cualquier adolescente, condensa el choque entre un sistema pensado para prolongar la escolarización y la urgencia económica y vocacional de quien ve en el oficio una salida estable, tangible, casi inmediata, frente a estudios que percibe alejados de su propia realidad.

No era la primera vez que su trayectoria se torcía en un aula: con solo 12 años fue expulsado del colegio por un episodio que él describe como un malentendido con una maestra, una confusión que anticipaba su distancia con una escuela donde nunca llegó a sentirse plenamente encajado.

El resultado es un perfil híbrido: albañil de obra y creador de contenido polémico en redes sociales, donde combina reparaciones reales con críticas humorísticas y comentarios afilados sobre las condiciones laborales, los sueldos estancados y la dificultad de atraer jóvenes a un oficio tan duro como imprescindible.

En entrevistas recientes, Martí denuncia que "cobras lo mismo que hace 15 años estando todo 15 veces más caro", una frase que se ha viralizado y resume la sensación de estancamiento salarial en la construcción, con medias en torno a 1.700–1.800 euros mensuales pese al aumento del coste de la vida.

Las tablas del convenio general del sector fijan mínimos que, según él, no reflejan la dureza física del trabajo ni la exposición diaria al calor, al polvo y a la precariedad, en un entorno donde las empresas deben adaptar jornadas ante alertas de calor extremo pero los albañiles siguen al límite.

Su crítica apunta también al miedo de los autónomos a contratar: la enorme demanda convive con empresarios que temen que "un trabajador que sale rana te hunda la vida", por el coste de mantener plantilla en un mercado incierto y por la dificultad de encontrar obreros formados y responsables.

Frente a esa tormenta perfecta de salarios congelados, crisis de vocaciones y exigencias crecientes, Diego reivindica el oficio con una frase que incomoda tanto como revela su ética: "El mejor albañil no es el que lo deja perfecto, es al que no se le notan las mentiras".