Demi Moore, 63 años: "Tuve una infancia difícil, he pasado por más de 30 colegios y me mudaba 3 veces por curso"

Las claves

Las claves Generado con IA Demi Moore recuerda su dura infancia, marcada por la precariedad y constantes mudanzas, llegando a pasar por más de 30 colegios. La actriz enfrentó inestabilidad familiar, violencia doméstica y problemas de adicciones en casa, además de sufrir dislexia durante su etapa escolar. A pesar de estas dificultades, Demi Moore ha logrado una exitosa carrera en Hollywood, convirtiéndose en referente y ejemplo de superación. Tras su reciente éxito con 'La sustancia', Moore prepara nuevos proyectos como 'Strange Animals', consolidando su posición en el cine.

Demi Moore, que ha conquistado la industria del cine con 'La sustancia' recientemente, vuelve a estar en el foco mediático tras recordar lo dura que fue su infancia. Según la intérprete, durante su etapa escolar llegó a visitar más de una treintena de colegios, mudándose varias veces por curso.

La niñez de la artista estuvo marcada por una profunda precariedad y constantes traslados debido, principalmente, a los problemas económicos de sus padres y su relación con el alcohol y otras adicciones, lo que marcaron gran parte de su vida.

"Solía decir que asistí a 48 escuelas durante mi infancia, pero creo solo fueron algo más de 30", señala la actriz, tal y como recogen desde Fotogramas. "Asistí a seis escuelas secundarias y siempre tuve al menos dos escuelas en cada curso. A veces hacía tres movimientos en un mismo curso. Mi estancia más corta fue de dos meses".

Aunque bien es cierto que alguna vez la estrella de cine ha mareado la cifra, parece que finalmente se queda alrededor de unos 30 centros escolares durante esa etapa de educación primaria y adolescente -que tampoco son pocos precisamente-.

Moore nació en un parque de caravanas en Roswell, Nuevo México, y creció en un ambiente muy complicado, con incluso violencia doméstica e intentos de suicidio por parte de su madre, a quien la actriz tuvo que socorrer personalmente en varias ocasiones.

Una infancia difícil

Esta extrema inestabilidad familiar, sumada a una dislexia que dificultaba su aprendizaje, convirtió su etapa escolar en un proceso discontinuo y complejo que puso patas arriba sus inicios, aunque con el tiempo la ahora estrella de Hollywood ha logrado brillar como pocas.

Ahora mismo, sin ir más lejos, Moore es considerada una de las actrices más destacadas del panorama cinematográfico, con galardones a sus espaldas y la aprobación de la crítica y público, siendo un referente para las nuevas generaciones y un ejemplo de superación.

Conquistó la cartelera con un regreso triunfal a la gran pantalla a través de 'La sustancia', y su carrera no se ha detenido ni mucho menos. Actualmente, la artista prepara nuevos proyectos como 'Strange Animals' y seguro que seguirá sorprendiendo a los espectadores gracias a su especial talento.

Un talento forjado desde joven y marcado a fuego por esos difíciles inicios, que desde luego fueron los que forjaron su compromiso, profesionalidad y dedicación para poder salir adelante en un escenario que parecía imposible de superar.