Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los gatos atigrados son muy agradecidos, de hecho, son hasta pesados"

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos atigrados suelen tener una personalidad muy cercana, cariñosa y apegada a sus familias, según el veterinario Carlos Gutiérrez. No todos los gatos atigrados presentan las clásicas rayas oscuras; algunos muestran manchas redondeadas o franjas poco visibles en ciertas partes del cuerpo. Razas como el abisinio o el bengalí también se consideran atigradas, aunque su patrón de pelaje sea distinto al del gato común europeo. La característica marca en forma de "M" en la frente es muy común entre los gatos atigrados y responde a la genética, no al carácter del animal.

Antes de entrar en el aspecto físico, muchos dueños se fijan en el carácter de sus gatos. En ese sentido, el veterinario Carlos Gutiérrez destaca que los atigrados suelen compartir una personalidad muy cercana, cariñosa y especialmente apegada a sus familias.

Los gatos atigrados son uno de los tipos de pelaje más habituales entre los felinos domésticos. Sin embargo, detrás de esa apariencia tan reconocible existen algunos detalles que generan dudas entre los propietarios, desde cómo identificarlos correctamente hasta las peculiaridades de su comportamiento.

A través de su canal de YouTube Mascotas y familias felices, Carlos Gutiérrez explica que un gato atigrado no siempre presenta las clásicas rayas oscuras que muchas personas asocian automáticamente con este patrón.

En realidad, existen diferentes formas de pelaje que también entran dentro de esta categoría. El veterinario señala que algunos ejemplares muestran franjas muy marcadas, mientras que otros presentan manchas redondeadas.

Por ese motivo, razas como el abisinio o el bengalí también se consideran gatos atigrados, aunque su dibujo corporal sea diferente al del gato común europeo.

Muy familiares

Además, Gutiérrez recuerda que muchos propietarios creen que su mascota tiene un pelaje completamente uniforme cuando, observando con atención determinadas zonas del cuerpo, aparecen las características franjas propias de los gatos atigrados.

Como ejemplo, menciona gatos de color amarillo o crema que, a simple vista, parecen tener un manto liso. Sin embargo, basta fijarse en las patas o en otras partes del cuerpo para descubrir el dibujo atigrado que pasa desapercibido.

Más allá del aspecto físico, el especialista asegura que el comportamiento es uno de los rasgos que más llama la atención en estos animales. Según explica, suelen ser gatos muy afables, cercanos y con una gran facilidad para convivir con las personas.

De hecho, Carlos Gutiérrez los define como animales especialmente familiares y agradecidos. Incluso bromea afirmando que, en ocasiones, llegan a ser "pesados", ya que disfrutan tanto del contacto con sus dueños que permanecen encima de ellos durante largos periodos.

Otra de las curiosidades más conocidas sobre estos felinos está relacionada con una marca muy característica situada en la frente. Muchos propietarios creen que se trata de una señal excepcional que distingue únicamente a su mascota.

Sin embargo, el veterinario aclara que esa llamativa forma de "M" es muy frecuente entre los gatos atigrados. Su origen responde únicamente a la distribución genética del color del pelo y no guarda ninguna relación con el carácter o el comportamiento del animal.