Paco Nicolás, albañil: "A las dos de la tarde hace mucho calor pero tenemos que cumplir. La única solución es hidratarse"

Imagen de archivo de un trabajador en una obra en Bilbao. Luis Tejido EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Los albañiles, como Paco Nicolás en Murcia, soportan jornadas a más de 40 ºC y la hidratación es esencial para evitar golpes de calor. En la Región de Murcia, existe un protocolo entre FRECOM y el Colegio de Aparejadores para proteger a los trabajadores del calor extremo. Las empresas están obligadas a aplicar medidas preventivas, como pausas en zonas de sombra, ropa transpirable y vigilancia entre compañeros. El INSST y la Aemet proporcionan información y recomendaciones para trabajar con seguridad durante olas de calor, buscando prevenir accidentes laborales.

Con las altas temperaturas los trabajos que más sufren son aquellos en los que no hay más remedio que ejercerlos en el exterior. Entre los que más se ven afectados en este periodo estival están los albañiles, quienes tienen que soportar jornadas de más de 40 ºC.

Cuando se producen este tipo de situaciones, lo más importante es seguir las recomendaciones de los expertos para evitar que se produzcan golpes de calor. Una de las más repetidas es la de mantener una buena hidratación.

Lo sabe bien Paco Nicolás, un albañil murciano que lleva tres décadas dedicadas al sector de la construcción. Reconoce que la única manera de llevarlo es hidratándose y bebiendo mucha agua.

Y es que, como confesó en una entrevista, "a las dos de la tarde hace mucho calor pero tenemos que cumplir con nuestro trabajo y no queda otra". Aun así, para evitar que el calor pueda causar mayores estragos ya se están tomando medidas en algunas comunidades.

En la Región de Murcia, donde trabaja Paco Nicolás, la Federación de Empresarios de la Construcción de la Región de Murcia (FRECOM) cuenta con un convenio con el Colegio de Aparejadores de la Comunidad para cuidar a sus trabajadores de los posibles efectos de las altas temperaturas.

Con este protocolo, que lleva funcionando desde hace cuatro años, se ha logrado incluso evitar golpes de calor en el sector de la construcción, los cuales suelen ser habituales ya que el calor provoca un alto riesgo de estrés térmico.

En España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) advierte de la necesidad de cumplir con normativas preventivas, sobre todo en estas épocas de ola de calor, donde las empresas están obligadas a adoptar medidas preventivas para proteger la salud de los trabajadores.

Además de mantener una hidratación constante, para evitar estas situaciones de riesgo es fundamental no sólo reducir la exposición en exteriores durante las horas de mayor radiación, sino también realizar pausas periódicas en zonas acondicionadas o, al menos, con sombra.

Utilizar ropa que sea transpirable también es recomendable. Ninguna de ellas debe llevar a una falsa sensación de seguridad, ya que siempre se debe estar alerta. Para ello es importante la vigilancia entre compañeros y conocer los signos de emergencia, como son la piel seca o la falta de sudor.

Y para que los trabajadores sepan cuándo pueden realizar sus tareas en las máximas condiciones de seguridad, también hay empresas que ya les facilitan información actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por distintas vías de comunicación.

El objetivo, en última instancia, es que las medidas de prevención no solo se den a conocer, sino que también se apliquen de forma eficaz en todas las obras. Aplicarlas resulta clave para impedir accidentes laborales y muertes por golpes de calor entre los trabajadores de la construcción.