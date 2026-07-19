Mario Picazo, meteorólogo: "Esta semana llega a España una ola de calor especialmente intensa y con calima"

Las claves

Las claves Generado con IA Una ola de calor especialmente intensa llegará a España esta semana, según advierte el meteorólogo Mario Picazo. El episodio estará acompañado de calima, afectando la calidad del aire en el este, sur peninsular, Baleares y Canarias. Las temperaturas superarán los 40 grados en numerosas zonas, con noches tropicales que dificultarán el descanso. El norte vivirá un escenario diferente, con lluvias y tormentas en el Cantábrico, Galicia y Pirineos, que podrían ir acompañadas de barro debido al polvo en suspensión.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un nuevo episodio de calor extremo en España. El meteorólogo Mario Picazo advierte de que los próximos días estarán marcados por un fuerte ascenso térmico, acompañado además por la presencia de calima en numerosas regiones.

A través de su cuenta de X, Mario Picazo ha explicado que las temperaturas irán aumentando progresivamente durante el fin de semana hasta desembocar en una nueva ola de calor. Según señala, este episodio destacará por su especial intensidad y amplitud territorial.

El meteorólogo también alerta de que la llegada de polvo en suspensión complicará todavía más la situación. La calima afectará especialmente al este y al sur peninsular, además de Baleares y Canarias, reduciendo la calidad del aire.

Las previsiones indican que los termómetros superarán ampliamente los 40 grados en numerosos puntos del país. Las zonas más castigadas volverán a concentrarse en la mitad sur, aunque otras áreas también registrarán temperaturas excepcionalmente elevadas durante varios días.

El intenso calor no solo se dejará notar durante las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas permanecerán muy elevadas en numerosas capitales, donde las noches tropicales dificultarán el descanso al mantenerse cerca o incluso por encima de los 25 grados.

Anticiclón reforzado

Según explica Mario Picazo en Eltiempo.es, el fortalecimiento del anticiclón favorecerá la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África. Ese aire continuará recalentándose gracias al fuerte sol y la escasa circulación atmosférica.

Mientras gran parte del país soportará temperaturas extremas, el norte presentará un escenario diferente durante el fin de semana. Un frente frío asociado a una borrasca dejará precipitaciones aisladas y tormentas en comunidades del Cantábrico, Galicia y Pirineos.

Estas lluvias podrán coincidir con la presencia de polvo en suspensión. Como consecuencia, no se descarta que algunos chubascos vayan acompañados de barro, especialmente en aquellas zonas donde la calima tenga una mayor concentración durante el episodio.

Los registros previstos estarán claramente por encima de los valores habituales para esta época del año. Las temperaturas mínimas serán las más anómalas, situándose entre cinco y ocho grados por encima de la media en algunos territorios.

Las diferencias respecto a los valores normales serán especialmente acusadas en las comunidades del este peninsular. En cambio, cuanto más hacia el oeste se avance, menor será esa anomalía térmica, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso.

Los valles del Guadalquivir y del Guadiana volverán a figurar entre las áreas con máximas más elevadas. También se esperan registros cercanos a los 40 grados en la Región de Murcia y el valle del Ebro.

En contraste, las provincias costeras del noroeste mantendrán temperaturas mucho más suaves. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco registrarán máximas generalmente comprendidas entre los 25 y los 30 grados, con algunos puntos incluso más frescos.

La previsión para la próxima semana apunta a un incremento todavía mayor del calor. Ciudades como Madrid podrían superar los 40 grados, mientras aumenta el riesgo de incendios forestales y continúan unas condiciones meteorológicas especialmente exigentes en buena parte del país.