Lara Ferreiro, psicóloga: "Lamine Yamal no debe intentar demostrarle nada a Messi, no necesita ser su heredero"

Las claves

Las claves Generado con IA La psicóloga Lara Ferreiro aconseja a Lamine Yamal no obsesionarse con superar a Messi ni sentirse obligado a ser su heredero. Ferreiro destaca que el mayor reto de Yamal es gestionar la presión mental para rendir al máximo y evitar la autoexigencia excesiva. El fuerte vínculo de Yamal con sus orígenes y su entorno cercano es clave para mantener los pies en el suelo y manejar la fama. La experta recomienda que el futbolista juegue con naturalidad y disfrute, sin cargar con el peso de las comparaciones ni el legado de Messi.

La psicóloga Lara Ferreiro lanza un mensaje claro antes de un desafío de máxima exigencia para Lamine Yamal: el joven futbolista no debe obsesionarse con demostrar que puede superar a Leo Messi.

A su juicio, el mayor reto no será únicamente deportivo, sino también mental, ya que gestionar la presión será determinante para ofrecer su mejor versión. Desde muy joven, Lamine Yamal ha convivido con situaciones extraordinarias.

Debutó con el primer equipo del Barcelona siendo un adolescente, alcanzó la selección con apenas unos años más y ya ha conquistado una Eurocopa. Esa trayectoria le ha permitido desarrollar una gran capacidad para competir bajo presión.

Sin embargo, la autora de ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta advierte de que el éxito temprano también puede generar problemas. Cuando el entorno espera que un jugador sea decisivo en cada partido, aumenta la autoexigencia y el riesgo de convertir cada encuentro en un examen.

Por ello, recuerda que una final nunca debe entenderse como el momento que define toda una carrera. La especialista también destaca el importante papel que desempeñan los orígenes del futbolista.

Con los pies en el suelo

Su fuerte vínculo con Rocafonda y con las personas que le conocían antes de convertirse en una estrella constituye un apoyo emocional que le ayuda a mantener los pies en el suelo. Otro de los aspectos que analiza es la comparación constante con Leo Messi.

La famosa fotografía del argentino sosteniendo a Lamine cuando era un bebé ha alimentado la idea de que el joven español está llamado a ser su sucesor, una etiqueta que puede convertirse en una pesada carga psicológica.

Ferreiro explica que enfrentarse al gran ídolo de la infancia puede provocar el llamado efecto autoridad, un fenómeno que lleva al deportista a magnificar al rival y percibir el desafío como mucho más complicado de lo que realmente es.

Esa visión puede afectar al rendimiento antes incluso de comenzar el partido. La psicóloga también alerta sobre otros riesgos habituales en este tipo de escenarios, como la ansiedad anticipatoria, el síndrome del héroe, el exceso de responsabilidad o la rumiación mental.

Pensar constantemente en el legado puede impedir que el futbolista actúe con naturalidad. A ello se suma el denominado síndrome del elegido, que aparece cuando un jugador siente que debe responder continuamente a las expectativas generadas a su alrededor.

Según Ferreiro, el peligro es que un mal encuentro se interprete como un fracaso personal y no como una situación habitual en el deporte de élite. La experta insiste en que Lamine Yamal debe separar su identidad del resultado.

Su valor como futbolista no depende de marcar un gol ni de levantar un título, sino del conjunto de cualidades que ya ha demostrado durante toda su trayectoria. También considera fundamental reducir el ruido externo en los días previos.

Redes sociales, comparaciones, debates y titulares pueden generar una sobrecarga cognitiva que dificulte mantener la concentración en lo verdaderamente importante durante el partido.

Por último, Lara Ferreiro sostiene que la mejor versión del internacional español aparece cuando juega con la espontaneidad y el descaro que mostraba de niño. No necesita parecerse a Messi ni intentar escribir la historia en un solo encuentro. Su verdadero objetivo debe ser construir un camino propio disfrutando del fútbol con libertad.