Carlos Gutiérrez, veterinario: "El cartón aísla a los gatos del frío, es ideal para disminuir su estrés y para jugar"

Las claves

Las claves Generado con IA Las cajas de cartón ayudan a los gatos a mantener su temperatura corporal ideal gracias a su capacidad de aislamiento térmico. El cartón reduce el estrés en los gatos al proporcionarles un refugio seguro que imita sus zonas de seguridad naturales. Jugar y morder el cartón estimula el instinto de caza y previene problemas de comportamiento en gatos domésticos. Es fundamental retirar grapas, cintas o plásticos de las cajas y vigilar que el gato no ingiera trozos de cartón para evitar riesgos.

El bienestar de los gatos domésticos no siempre depende de costosos accesorios. Según el reconocido veterinario y divulgador Carlos Gutiérrez, un objeto tan cotidiano como una simple caja de cartón se consolida como una de las mejores herramientas para el cuidado de estas mascotas.

El experto señala que este material no solo es ideal para el juego, sino que cumple funciones biológicas y psicológicas cruciales que mejoran drásticamente la calidad de vida del animal.

La principal razón de esta preferencia radica en la termorregulación y la salud mental de los gatos. Gutiérrez explica que el cartón actúa como un excelente aislante térmico, ayudando a los gatos a mantener su temperatura corporal ideal, la cual se sitúa entre los 30 y 36 grados.

Las cajas, aunque no lo parezca, reducen notablemente el estrés al ofrecerles un refugio cerrado que imita sus zonas de seguridad en la naturaleza, disminuyendo así sus niveles de cortisol y acelerando su adaptación a nuevos entornos.

El cartón como "aliado" de los gatos

Pero más allá del cobijo que puede ofrecerles, el cartón estimula el instinto natural de juego y caza, sirviendo como un juguete perfecto para los hogares. La textura blanda y el olor de este material resultan sumamente atractivos para los gatos, que encuentran en él una vía ideal para morder, rasgar y marcar territorio sin peligro.

Esta actividad física y mental previene el aburrimiento y los problemas de comportamiento comunes en animales que pasan mucho tiempo en espacios interiores, por lo que es un "aliado" importante y a tener en cuenta.

"El cartón los aísla del frío, les da seguridad y se ha comprobado que ayuda a disminuir significativamente su estrés", afirma el experto. No obstante, Gutiérrez también advierte sobre el uso de estos elementos, puesto que requieren de una supervisión de los dueños para garantizar la total seguridad de los gatos.

Antes de entregar una caja a un gato, es imprescindible retirar cualquier resto de grapas metálicas, cintas adhesivas o plásticos que puedan causar cortes. De igual manera, se debe vigilar que el animal no ingiera trozos pequeños de cartón para evitar posibles obstrucciones intestinales.

Aunque a simple vista un cartón pueda parecer "inofensivo", lo cierto es que también puede acabar siendo un peligro si no se toman las medidas adecuadas, por lo que hay que revisar cada pieza que se suma al hogar -siempre que esté dirigida al juego del gato- para garantizar la seguridad de la mascota.