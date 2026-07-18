Robert Carini, sociólogo: “Los gatos negros se ven peor, se adoptan menos y se sacrifican más”

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos negros sufren un sesgo negativo en adopciones debido a asociaciones culturales con la mala suerte y la brujería. Un estudio de Robert M. Carini analizó casi 8.000 gatos en Kentucky y concluyó que los negros tienen menor tasa de adopción y mayor tasa de eutanasia. Factores como el color, percepción visual y las supersticiones influyen en la decisión de adopción, aunque no son los únicos elementos. Refugios están mejorando las fotografías y descripciones de gatos negros para destacar su individualidad y facilitar su adopción.

Los gatos negros cargan con una fama que no han elegido. Durante siglos han sido asociados a brujas, mala suerte y misterio, pero ese imaginario no se queda en cuentos de Halloween: también puede afectar a sus adopciones.

Robert M. Carini, profesor asociado de Sociología en la Universidad de Louisville, ha estudiado el llamado “sesgo del gato negro”. La idea resume una realidad incómoda: algunos gatos oscuros pueden ser percibidos de forma más negativa.

El matiz es importante. No significa que todos los refugios traten peor a los gatos negros ni que el color decida una adopción por sí solo. Edad, salud, carácter, sociabilidad y saturación del centro también pesan mucho.

Aun así, el estudio de Carini aporta datos llamativos. Analizó 7.983 gatos que entraron en un refugio público urbano de Kentucky entre 2010 y 2011, y los gatos negros registraron la menor adopción y mayor eutanasia.

La diferencia no era gigantesca, pero sí relevante para cada animal. Carini lo plantea de forma muy clara: incluso un pequeño descenso en las posibilidades de adopción puede convertirse, dentro de un refugio, en una cuestión vital.

Brujería y mala suerte

La investigación no atribuye todo a la superstición. El pelaje negro funciona como un factor más dentro de una mezcla de preferencias humanas, asociaciones culturales, percepción visual y dinámicas internas de los centros de acogida.

La carga simbólica, sin embargo, existe. En muchas culturas occidentales, los gatos negros han sido ligados a brujería o mala suerte. Aunque mucha gente ya no crea en ello, películas, disfraces y relatos siguen repitiendo esa imagen.

El sesgo también puede actuar sin que nadie lo admita. Un adoptante quizá no diga que un gato negro le da mala suerte, pero puede verlo menos expresivo, menos amable o menos llamativo que otro de pelaje claro.

La fotografía añade otra trampa. Un gato negro puede salir peor en una jaula, con poca luz o sobre un fondo oscuro. Sus ojos, bigotes y expresiones se pierden si la imagen no está bien cuidada.

Un estudio reciente en Animals exploró justo esa percepción. Más de mil participantes vieron fotos de gatos en adopción y valoraron emociones y probabilidad de adopción. Los gatos negros fueron considerados menos adoptables que otros colores.

El mismo trabajo detectó que los participantes atribuían a los gatos negros emociones negativas, como miedo o enfado, con más frecuencia. También se sentían menos seguros al interpretar sus expresiones, algo clave en adopciones online.

Por eso algunos refugios han cambiado su estrategia. Mejoran la iluminación, usan fondos claros, hacen fotos jugando o interactuando y escriben descripciones más personales para que el animal no quede reducido a una silueta oscura.

La clave está en convertir al “gato negro” en individuo. No basta una foto genérica. Hay que contar si es curioso, tranquilo, sociable, mimoso, independiente, hablador, juguetón o compatible con otros animales.

No hay base científica para pensar que un gato negro sea menos cariñoso, más agresivo o más difícil por su color. Lo que cambia muchas veces no es el animal, sino la mirada humana.

La conclusión es sencilla: el problema no está en los gatos negros, sino en cómo los vemos. Con buena luz, mejores fotos y menos supersticiones, dejan de ser una sombra en la jaula y vuelven a ser gatos.