José Navarro, 39 años, fontanero: "Lo que más valoro ahora es no tener a nadie encima marcándome el ritmo"

Las claves

Las claves Generado con IA José Navarro dejó un empleo estable y bien remunerado en ventas de coches para convertirse en fontanero autónomo, valorando su libertad laboral por encima de una nómina fija. La pandemia y los cambios en la empresa motivaron su decisión, viéndolo como una oportunidad para retomar el oficio aprendido de su padre. Navarro comenzó como autónomo con una cartera de clientes, lo que facilitó su transición y redujo la incertidumbre inicial. Sostiene que lo más importante para él es la autonomía y no tener a nadie marcándole el ritmo, prefiriendo gestionar su propio tiempo y agenda.

José Navarro, valenciano de 39 años, decidió dejar un puesto estable vendiendo coches para convertirse en fontanero autónomo, convencido de que la libertad pesa más que cualquier nómina fija.

Durante más de una década, Navarro trabajó en una empresa de renting, donde pasó de aparcacoches a comercial y llegó a cobrar hasta 4.300 euros en un solo mes gracias a comisiones y objetivos superados, un salario que muchos considerarían imposible de abandonar.

Sin embargo, la pandemia alteró el negocio: la falta de stock, los plazos de entrega interminables y el giro hacia tareas comerciales que no había elegido le hicieron sentir que su trabajo ya no tenía sentido, que la oficina se había convertido en una jaula confortable pero ajena.

El punto de inflexión llegó con el despido y el finiquito, que él leyó como oportunidad mientras en casa se interpretaba como amenaza.

Recuerda cómo su mujer rompió a llorar al ver los papeles, consciente del salto al vacío que suponía renunciar a coche de empresa, gasolina pagada y nómina estable, pero José asegura que ya llevaba tiempo madurando la decisión y que el miedo convivía con un deseo profundo de recuperar el control sobre su vida laboral.

Autonomía en el oficio

Su plan, tal y como contó en una entrevista, pasaba por volver a un oficio que conocía desde joven gracias a su padre, fontanero de toda la vida.

Compró una furgoneta, se sacó el certificado profesional para actualizar conocimientos y aprovechó los meses de paro para trabajar por las mañanas con su padre y estudiar por las tardes, convencido de que la clave no era tanto el cambio de sector como la posibilidad de convertirse en dueño de su tiempo y de su agenda.

La transición a la fontanería autónoma no fue un salto al vacío absoluto, porque empezó con una ventaja decisiva: una cartera de clientes ya hecha. "Empezar como autónomo con clientes desde el primer día no lo tiene todo el mundo", admite.

Es consciente de que ese colchón inicial no le libra de la incertidumbre mensual, pero sí le permitió arrancar con menos vértigo y comprobar que el oficio sigue siendo tan necesario como cuando él lo aprendía en la obra y en las casas.

Navarro insiste en que la fontanería permite vivir bien: "Lo que más valoro ahora es no tener a nadie encima marcándome el ritmo". Aunque no promete riqueza fácil.

Y es que hay meses de instalaciones completas de viviendas en los que los ingresos se disparan y otros dominados por pequeñas reparaciones, fugas y tuberías rotas en los que el ritmo económico es más irregular; el equilibrio, explica, se mide en el balance anual, no en la espectacularidad de un solo mes.

Más allá de las cifras, el argumento central de su historia es la autonomía. "Si me ofrecieran 4.000 euros al mes por volver a la oficina, no iría", sostiene, porque no echa de menos la presión de los objetivos ni los reportes constantes, sino que valora poder decidir si trabaja hasta las nueve de la noche o si se coge libre un viernes, ajustar la jornada al trabajo y no al reloj.