Dan O’Neill, veterinario: “Los dueños suelen subestimar su poder para influir en la salud de su perro”

Las claves

Las claves Generado con IA Muchos dueños de perros subestiman su capacidad de influir en la salud de sus mascotas y no siempre reconocen señales tempranas de enfermedad. Las enfermedades con síntomas evidentes, como la epilepsia o infecciones, son mejor identificadas, mientras que problemas internos, como glaucoma o diabetes, suelen pasar desapercibidos. El 28,4% de los propietarios consideran menos urgentes algunas enfermedades de lo que recomiendan los veterinarios, lo que puede retrasar la atención adecuada. Mantener revisiones veterinarias periódicas y consultar ante cambios persistentes en el comportamiento o la salud del perro es clave para una detección precoz.

Un perro que cojea, vomita o se rasca sin parar suele activar rápido la alarma en casa. El problema es que muchas enfermedades no empiezan así, sino con señales discretas que cuesta traducir en urgencia.

La idea no es culpar a los propietarios. Los perros no pueden explicar si les duele un ojo, sienten náuseas, ven borroso o tienen un bulto cambiando. El dueño solo interpreta lo que el cuerpo deja ver.

Un estudio del Royal Veterinary College, publicado en PLOS ONE, analizó cómo 1.772 dueños decidían si buscar atención veterinaria ante 30 problemas frecuentes. Los casos se presentaron como escenas clínicas realistas, no como definiciones de manual.

El resultado fue claro. Los propietarios reconocían mejor problemas con signos visibles, como epilepsia, tos de las perreras, pulgas, infecciones de glándulas anales u osteoartritis. Fallaban más cuando la enfermedad era interna, variable o poco evidente.

Entre los casos peor identificados aparecían mastocitomas, glaucoma, diabetes y cuerpos extraños gastrointestinales. No son problemas menores: algunos pueden avanzar rápido, comprometer órganos, causar dolor intenso o empeorar mucho si la visita se retrasa.

Enfermedades como menos urgentes

La investigación también detectó otra brecha: los dueños valoraban algunas enfermedades como menos urgentes de lo que recomendaban los veterinarios en el 28,4% de las respuestas. Es decir, no siempre falla el diagnóstico, sino la percepción del tiempo.

El veterinario Dan O’Neill, profesor de epidemiología de animales de compañía en el Royal Veterinary College y coautor del trabajo, resume el problema desde otro ángulo: los dueños “suelen subestimar su poder para influir en la salud de por vida de su perro”. Esa influencia empieza precisamente en aprender a reconocer cuándo un cambio aparentemente menor necesita atención profesional.

Los ojos son un buen ejemplo. Un perro que entrecierra un ojo, lagrimea o se frota la cara puede parecer simplemente molesto. Sin embargo, una úlcera corneal o un glaucoma pueden amenazar la visión en poco tiempo.

La diabetes también puede empezar de forma engañosa. Más sed, más orina, cambios de apetito o adelgazamiento pueden confundirse con calor, edad o nervios. Detrás, sin embargo, puede haber una enfermedad metabólica que necesita diagnóstico y control.

Algo parecido ocurre con los cuerpos extraños digestivos. No siempre hay una escena dramática de atragantamiento. A veces aparecen vómitos intermitentes, decaimiento, rechazo de comida o molestias vagas, justo el tipo de señales que invita a esperar.

El estudio del RVC mostró además cómo buscan ayuda los dueños: muchos se apoyan en su experiencia, otros llaman a la clínica y casi la mitad consulta internet. La experiencia sirve, pero puede fallar ante señales nuevas o ambiguas.

La relación con el veterinario parece protectora. Los propietarios que contactaban habitualmente con su clínica para pedir consejo valoraban mejor la urgencia, más cerca del criterio profesional. Una llamada a tiempo puede evitar días de duda.

El dolor crónico es otra trampa. Un perro que juega menos, tarda en levantarse, evita escaleras o saluda con menos entusiasmo puede parecer simplemente mayor, cuando en realidad podría estar adaptando su vida para soportar molestias persistentes.

Por eso las guías preventivas recomiendan revisiones veterinarias al menos una vez al año, y con más frecuencia cuando la edad, la raza o una enfermedad previa lo aconsejan. La prevención busca encontrar lo que aún no se ve.

La conclusión no es vivir alarmados, sino mirar mejor. Si un cambio dura, empeora, se repite o afecta a ojos, respiración, apetito, orina, heces, equilibrio, dolor o conducta, conviene consultar antes de que el cuerpo grite.