Billy Joel, cantante: "Sé que mucha gente está preocupada por mi enfermedad cerebral, pero estoy bien"

Las claves

Las claves Generado con IA Billy Joel fue diagnosticado en 2025 con hidrocefalia normotensiva, una enfermedad neurológica que le obligó a cancelar su gira mundial. El cantante tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encuentra bien, aunque reconoció problemas de equilibrio y otros síntomas relacionados. La hidrocefalia normotensiva puede afectar la memoria, concentración y movimiento, pero no es un tumor ni Alzheimer y puede ser tratable. Joel sorprendió a sus fans actuando en un evento en Florida en enero de 2026, mostrando que sigue vinculado a la música pese a su pausa en los escenarios.

Billy Joel ha querido calmar a sus seguidores después de meses de preocupación. El cantante de Piano Man reveló en 2025 que había sido diagnosticado de hidrocefalia normotensiva, una enfermedad neurológica que le obligó a cancelar conciertos.

El propio artista resumió su situación con una frase tranquilizadora: “Estoy bien”. Lo hizo en una entrevista recogida por Associated Press, después de que la expresión “trastorno cerebral” disparara la alarma entre muchos fans.

La preocupación era comprensible. En mayo de 2025, su web oficial anunció la cancelación de todos sus conciertos previstos tras un diagnóstico reciente de hidrocefalia normotensiva, conocida por sus siglas en inglés como NPH.

El comunicado explicaba que las actuaciones recientes habían agravado síntomas relacionados con audición, visión y equilibrio. Por indicación médica, Joel inició fisioterapia específica y recibió la recomendación de dejar los escenarios durante su recuperación.

El matiz clínico es importante: no se trata de un tumor cerebral ni de Alzheimer. La hidrocefalia normotensiva aparece cuando se acumula líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro y esa presión altera funciones neurológicas.

Incontinencia urinaria

Cleveland Clinic describe la NPH como una enfermedad que puede afectar al pensamiento, la memoria, la concentración y el movimiento. Suele aparecer en personas mayores y, a diferencia de otras demencias, puede ser tratable.

Ese punto ayuda a entender por qué Joel intenta rebajar el dramatismo. En el podcast de Bill Maher reconoció que su equilibrio estaba afectado, pero dijo que no se sentía tan enfermo como podía sugerir el diagnóstico.

La enfermedad, aun así, no debe minimizarse. Sus síntomas suelen avanzar poco a poco e incluyen problemas de marcha, incontinencia urinaria y dificultades cognitivas. Esa combinación se conoce clásicamente como tríada de Hakim.

Los problemas de equilibrio son especialmente relevantes para un músico que trabaja sobre escenarios grandes, con luces, desplazamientos, escaleras y actuaciones largas. La cancelación de la gira no fue una retirada emocional, sino una decisión de seguridad.

La trayectoria de Billy Joel hace que la pausa resulte más llamativa. Venía de cerrar una residencia histórica en el Madison Square Garden y mantenía fechas programadas en grandes recintos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

La noticia coincidió además con el documental Billy Joel: And So It Goes, centrado en su vida y carrera. Su ausencia en algunos actos promocionales reforzó la inquietud, aunque su entorno insistió en el tratamiento y la recuperación.

En determinados pacientes, el tratamiento de la NPH puede incluir una derivación o shunt para drenar el exceso de líquido. Cleveland Clinic señala que el diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden mejorar las posibilidades de recuperación.

La evolución pública dejó una señal positiva en enero de 2026. Joel sorprendió al público en Wellington, Florida, al subirse al escenario con Turnstiles, una banda tributo, para interpretar dos canciones.

Esa aparición no significa que la enfermedad haya desaparecido ni que una gran gira vuelva de inmediato. Sí mostró, en cambio, que el músico seguía vinculado al escenario en un contexto puntual y controlado.