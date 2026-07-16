Hito en la búsqueda de vida más allá de las estrellas: detectan atmósfera por primera vez en un planeta similar a la Tierra

Las claves

Las claves Generado con IA Por primera vez, científicos detectan una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra, LHS 1140 b, situado a 40 años luz. El hallazgo, publicado en Science, supone una prueba sólida de que existen mundos fuera del sistema solar con condiciones aptas para albergar vida. LHS 1140 b es un planeta rocoso unas 5,6 veces más masivo que la Tierra y orbita una estrella enana roja, recibiendo el 42% de su radiación. El telescopio Magellan Clay permitió detectar indicios de escape de helio en la atmósfera del exoplaneta, abriendo nuevas posibilidades en la búsqueda de vida extraterrestre.

Los científicos han detectado atmósfera en exoplaneta situado a 40 años luz, lo que supone un hito clave en la búsqueda de planetas similares a la Tierra donde pueda haber vida, más allá del sistema solar.

El hallazgo, de un nutrido grupo de investigadores de universidades de prestigio, publicado en Science, aporta la prueba más sólida hasta la fecha de la existencia de mundos con condiciones de composición y temperatura similares a las de la Tierra para albergar vida más allá del sistema solar.

Hasta el momento, se habían detectado atmósferas de exoplanetas parecidos a Urano y Neptuno, pero nunca en ninguno que fuera similar a la Tierra.

Los exoplanetas son aquellos que orbitan una estrella distinta del Sol y este, denominado LHS 1140 b, fue descubierto en 2017.

Orbita una estrella enana

El exoplaneta LHS 1140 b tiene unas 5,6 veces la masa de la Tierra y aproximadamente 1,7 veces su radio. Orbita alrededor de una estrella enana roja más antigua en un período de tan solo 24,7 días.

Sus características concuerdan con las de un mundo rocoso de una composición similar a la de la Tierra, de donde recibe el 42 % de la radiación estelar.

Esto ha permitido a los científicos poder concretar que su temperatura es la adecuada para que posea agua en estado líquido, aunque todavía se desconoce si los planetas de este tamaño tienen superficies como la de la Tierra.

“Lo que creemos es que LHS 1140 b es un mundo a medio camino entre un mundo oceánico (completamente cubierto de agua, con océanos de centenares de kilómetros de profundidad) y un gigante helado parecido a Urano y Neptuno, cuya composición básica es hidrógeno”, explica a EFE José Antonio Caballero.

Caballero es experto en formación y evolución de estrellas, enanas marrones y planetas en el Centro español de Astrobiología (CAB CSIC).

Los investigadores detectaron indicios de escape de helio de la atmósfera de LHS 1140 b en 2024 mediante el potente espectrógrafo que posee el telescopio Magellan Clay del Observatorio de Las Campanas, en Chile.

Los espectros, explican, son una forma de estudiar las características de un objeto celeste, incluyendo su composición, velocidad y movimiento.

Captan la luz emitida por la estrella anfitriona y la descomponen en sus partes integrantes, del mismo modo que un prisma crea un arcoíris. Cuando esta luz atraviesa la atmósfera de un exoplaneta, los astrónomos pueden determinar qué elementos están presentes en ella.

"¡Por fin!"

"¡Por fin! Ya era hora de detectar señales de atmósfera en un planeta parecido a la Tierra. La verdad es que LHS 1140 b tenía todas las papeletas para ser el primero, pero los astrónomos lo habían intentado antes muchas veces, aunque sin éxito", señala Caballero.

El astrobiólogo hace un símil futbolístico para entender la dimensión del hallazgo conocido hoy: "Como en el famoso partido España-Malta de 1983, tardamos 15 minutos en marcar el primer gol, pero luego vinieron 11 goles más. Con LHS 1140 b ocurrirá parecido: esta es la primera detección, pero luego vendrán muchas más".