Los veterinarios lo confirman: mirar por la ventana estimula a los gatos, pero puede provocar una enorme frustración

Las claves

Las claves Generado con IA Observar por la ventana estimula y entretiene a los gatos, previniendo el aburrimiento. La imposibilidad de cazar lo que ven genera frustración, estrés y puede desencadenar agresividad redirigida. El fenómeno conocido como "tele para gatos" puede aumentar el riesgo de accidentes, como caídas al vacío. Los expertos recomiendan juegos estructurados después de la observación para satisfacer el instinto de caza y reducir el estrés.

Los veterinarios y expertos en comportamiento de gatos han encendido las alarmas sobre una práctica tan común como subestimada: permitir que los gatos observen pájaros a través de las ventanas.

Si bien mirar hacia el exterior funciona como una potente fuente de enriquecimiento ambiental y entretenimiento que previene el aburrimiento, la imposibilidad física de capturar a las presas genera un reverso negativo.

Esta actividad, conocida popularmente como la "tele para gatos", puede desencadenar graves cuadros de frustración y estrés en las mascotas que viven exclusivamente dentro de la casa, sin posibilidad de salir.

El principal problema radica en la interrupción de la secuencia natural de caza del animal. Al observar pájaros o insectos muy de cerca, el instinto depredador del gato se activa por completo, elevando sus niveles de adrenalina y cortisol.

Al encontrarse con la barrera invisible del cristal, el ciclo biológico de acecho, captura y consumo queda incompleto. Uno de los síntomas más claros de esta impotencia es el característico chasquido o cacareo de dientes que emiten los gatos, un reflejo involuntario que mezcla una altísima excitación con una profunda frustración.

El dilema de la "tele para gatos"

Las consecuencias de este estrés acumulado van más allá de un simple malestar momentáneo y pueden derivar en problemas de convivencia. Los etólogos advierten sobre el fenómeno de la agresividad redirigida, una conducta en la que el gato, al no poder liberar la tensión acumulada contra los pájaros, ataca inesperadamente a sus dueños o a otras mascotas.

Además, una obsesión excesiva con el exterior puede anular el sentido del peligro, aumentando el riesgo de sufrir el Síndrome del Gato Paracaidista, es decir, caídas graves al vacío provocadas por el impulso incontrolable de saltar tras una presa.

Para solucionar el tema sin privar a los gatos de las vistas exteriores, los expertos recomiendan gestionar activamente esas sesiones de observación. La clave consiste en "cerrar el ciclo de caza" mediante el juego estructurado.

Justo después de que un gato mire por la ventana, se debe utilizar una caña de plumas o un ratón de juguete para que pueda atraparlo físicamente. Finalizar esta rutina con una recompensa en forma de comida o un premio estimula, además, el éxito de la caza real, permitiendo que el cerebro del animal libere endorfinas y se relaje.

Al final, todo es cuestión de saber cómo satisfacer los instintos del gato y cubrir por supuesto sus necesidades, y en este caso también se encuentra calmar ese instinto de caza.