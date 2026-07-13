Jennifer López, cantante y actriz: "Llevo dos meses llorando porque mis hijos gemelos se van de casa a estudiar"

Las claves

Las claves Generado con IA Jennifer López confesó que lleva dos meses llorando por la marcha de sus hijos gemelos, que comienzan su vida universitaria en diferentes ciudades. La cantante compartió su experiencia emocional en una entrevista, contando cómo le ha costado afrontar la inminente despedida familiar. López explicó que, aunque pensaba que estaría preparada, ha sentido mucha tristeza al ayudarles a mudarse y escribir mensajes de despedida. La artista también habló sobre su soltería y cómo el síndrome del nido vacío afecta a muchos padres cuando los hijos dejan el hogar.

La marcha de los hijos del hogar supone un momento de enorme carga emocional para muchas familias. Jennifer López ha reconocido que está viviendo esa etapa con intensidad, coincidiendo con el inminente comienzo de la vida universitaria de sus dos hijos gemelos, que ya han cumplido 18 años.

La artista compartió esta experiencia durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, donde confesó entre bromas y emoción que lleva dos meses llorando por la próxima despedida. Sus hijos estudian en institutos distintos y cada uno continuará su formación en una universidad diferente.

Jennifer López explicó que ya han comenzado a trasladar las pertenencias de ambos a sus nuevas residencias universitarias. Entre risas, comentó que espera que descubran que sus habitaciones serán más pequeñas y que eso les haga echar de menos la comodidad de casa.

La cantante recordó que, cuando tenía la misma edad que sus hijos, solo pensaba en independizarse y descubrir el mundo. Por eso, durante años creyó que afrontaría esta situación con entusiasmo, convencida de que apoyar los sueños de sus hijos sería suficiente para evitar la tristeza.

Sin embargo, reconoció que la realidad ha sido muy distinta. Contó que el momento más difícil llegó cuando tuvo que escribir unas palabras para el anuario de fin de curso de uno de ellos. Aseguró que rompió a llorar y necesitó dos días para terminar aquel mensaje.

El nido vacío

Además de hablar de esta nueva etapa familiar, Jennifer López también se refirió a su situación sentimental. Explicó que actualmente está soltera, se siente bien consigo misma y no tiene intención de iniciar una relación que pueda alterar el equilibrio personal que ha conseguido.

Las emociones descritas por la artista encajan con lo que en psicología se conoce como síndrome del nido vacío. Se trata del conjunto de sentimientos que pueden experimentar muchos padres cuando sus hijos abandonan el hogar para comenzar una vida independiente.

Esta respuesta emocional suele manifestarse con tristeza, sensación de soledad, recuerdos constantes de la infancia de los hijos o la impresión de haber perdido parte del propósito cotidiano. Los especialistas consideran que se trata de un proceso de duelo que puede atravesar distintas fases antes de llegar a la aceptación.

Los expertos explican que este síndrome aparece con mayor frecuencia cuando gran parte de la vida ha girado alrededor de la crianza o cuando existen dificultades para adaptarse a la nueva rutina familiar. También puede influir la relación de pareja o la falta de proyectos personales propios.

Para afrontar este proceso, los psicólogos aconsejan aceptar las emociones, mantener el contacto con los hijos, recuperar aficiones, fortalecer la relación de pareja y celebrar que los jóvenes comiencen una etapa de autonomía. Si la tristeza se prolonga o resulta incapacitante, recomiendan buscar ayuda profesional.