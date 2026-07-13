Christina Applegate, 54 años: "Mi diagnóstico ha roto emocionalmente a mi hija, me conoció sana y ahora estoy en la cama"

Christina Applegate se sincera sobre su enfermedad. Muertos para mí

Las claves

Las claves Generado con IA Christina Applegate enfrenta severas secuelas físicas y emocionales tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. La enfermedad la mantiene en cama la mayor parte del tiempo, transformando su vida y afectando profundamente a su hija adolescente. Su hija experimenta un proceso de duelo, pues conocía a Applegate como una persona sana y apasionada por la danza. Ambas enfrentan desafíos de salud: la actriz con esclerosis múltiple y su hija con síndrome de taquicardia ortostática postural, fortaleciendo su lazo familiar.

Christina Applegate comparte una desgarradora actualización sobre las severas secuelas físicas y emocionales que enfrenta tras su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021.

A sus 54 años, la protagonista de 'Muertos para mí' revela que la enfermedad la mantiene postrada en cama la mayor parte del tiempo debido a los dolores crónicos intolerables que sufre. Esta dura realidad ha transformado por completo su rutina y ha limitado su movilidad, obligándola a alejarse de los escenarios y la vida pública.

Además, el impacto de esta condición ha calado hondo en el entorno familiar de la artista, especialmente en su hija adolescente. Applegate ha confesado en su podcast MeSsy que el drástico cambio en su salud ha destruido emocionalmente a la joven: "Mi diagnóstico ha roto emocionalmente a mi hija, me conoció sana y ahora estoy en la cama".

Según explica la intérprete, su hija experimenta un doloroso proceso de duelo, ya que antes del diagnóstico solo conocía a su madre como una persona completamente sana, atlética y profundamente apasionada por la danza.

La crudeza de su batalla diaria contra este trastorno autoinmune quedó plasmada en su libro autobiográfico, publicado a inicios de este año. En sus páginas, la actriz aborda sin filtros las dificultades de perder el control de su cuerpo, el agotamiento extremo y las recurrentes crisis médicas que la han llevado al hospital en decenas de ocasiones.

Un desafío a todos los niveles

La actriz describe su cotidianidad actual como una lucha constante donde levantarse de la cama representa un verdadero desafío físico. Y aunque haya logrado llegar a trabajar incluso en su estado, el reto sigue siendo extremo.

A este complejo panorama familiar se suma además que la propia Sadie también enfrenta su propio desafío de salud tras ser diagnosticada con el síndrome de taquicardia ortostática postural.

A pesar de las dolorosas circunstancias y de las limitaciones físicas que ambas padecen, Applegate ha asegurado ante los medios que su hija se ha convertido en su motor principal de vida.

Esta dura experiencia compartida ha fortalecido un lazo de apoyo mutuo en el que madre e hija intentan sobrellevar juntas sus respectivas enfermedades crónicas. Christina Applegate es un referente dentro de la comedia televisiva y en el ámbito de Hollywood, destacando en producciones clásicas como 'Friends'.

Sin duda, ambas se han convertido en todo un ejemplo a seguir dentro del panorama cinematográfico a través de su valentía, fuerza y fortaleza.