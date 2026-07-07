Dr. Beth Frates, profesora: "Existe una conexión entre tener un perro y una mejora en la salud cardiovascular"

Las claves

Las claves Generado con IA Un informe de Harvard confirma que vivir con un perro tiene un impacto directo y medible en la salud física y mental. Tener un perro ayuda a prevenir enfermedades crónicas, mejora la salud cardiovascular y reduce los niveles de presión arterial. Los dueños de perros realizan más actividad física, lo que disminuye su colesterol, el índice de masa corporal y el riesgo de infartos. El vínculo con los perros reduce el estrés, fomenta la socialización y combate la depresión y el aislamiento social.

Un informe especial publicado por la Escuela de Medicina de Harvard confirma que la convivencia con un perro genera un impacto directo y medible en la salud física y mental de las personas.

La investigación, plasmada en la guía académica Get Healthy, Get a Dog, concluye que el vínculo con estos animales no solo aporta beneficios emocionales, sino que actúa como una herramienta médica preventiva contra enfermedades crónicas.

Expertos de la institución validaron los datos tras realizar una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible a nivel global. La Dra. Beth Frates de Harvard, respalda firmemente estos hallazgos al calificar esta rama de investigación como "un área seria de la ciencia".

Según la especialista, la evidencia clínica demuestra una conexión inequívoca entre la tenencia de perros y la optimización del sistema cardiovascular, el fortalecimiento de la capacidad pulmonar y la mitigación del estrés.

Los datos clínicos indican que los dueños de mascotas presentan niveles de presión arterial significativamente más bajos y una respuesta biológica más eficiente ante situaciones de alta tensión.

Un vínculo que mejora la salud

El principal motor de esta mejora evidente radica en la transformación de los hábitos diarios y la actividad física obligatoria que exige el cuidado de un perro. Las caminatas diarias ayudan a los tutores a cumplir con los 150 minutos semanales de ejercicio moderado recomendados por los organismos internacionales de salud.

Este dinamismo se traduce en una reducción notable de los niveles de colesterol, un menor índice de masa corporal y un riesgo drásticamente inferior de sufrir infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, en comparación con las personas que no tienen mascotas, especialmente perros.

Pero hay más, porque además de los beneficios puramente físicos, el estudio destaca el impacto neurológico y social de esta relación entre humanos y los perros. Y es que el simple acto de acariciar a un perro reduce de forma inmediata la hormona del estrés, mientras que estimula la producción de oxitocina, la hormona vinculada al bienestar.

Y por supuesto, los paseos frecuentes funcionan como un catalizador social que combate el aislamiento, disminuye la depresión y fomenta la interacción comunitaria, consolidando a los perros como aliados indispensables para la salud pública moderna.

Con todo, abrir las puertas de nuestro hogar a un perro puede ofrecer muchísimos más beneficios de los que pensamos, puesto que cambia por completo nuestras vidas y ayuda a mejorar la salud en múltiples aspectos, tanto físicos como psicológicos.