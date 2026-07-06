Los veterinarios coinciden: los gatos no rascan los muebles por simple rebeldía, es una necesidad vital

Se acabó el mito de la rebeldía gatuna. Imagen de archivo.

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos rascan los muebles por una necesidad biológica y psicológica, no por rebeldía. El rascado les permite marcar territorio con feromonas y sentirse seguros en su entorno. Esta conducta también cumple funciones de salud, como estirar músculos y cuidar sus uñas. Veterinarios recomiendan redirigir el instinto hacia rascadores y evitar castigos para no afectar su bienestar.

Contrario a la creencia popular de que los gatos arañan los muebles por rebeldía o por actos de ira, la comunidad veterinaria coincide en que este comportamiento responde a una necesidad biológica y psicológica vital.

Los expertos en medicina del comportamiento animal insisten en que los gatos no actúan con malicia destructiva, sino que ejecutan un instinto ancestral indispensable para su bienestar físico y emocional dentro del hogar.

El motivo principal de esta conducta es el marcaje territorial, un mecanismo de comunicación clave para la especie. Al rascar una superficie, el gato activa unas glándulas odoríferas ubicadas en las almohadillas de sus patas, liberando feromonas que impregnan el lugar con su olor individual.

Esta acción genera una doble señal (a través de los arañazos, por ejemplo) que delimita su zona de confort y le aporta una profunda sensación de seguridad en su entorno. Pero más allá de la comunicación, el rascado cumple funciones anatómicas esenciales para la salud del animal.

No es rebeldía, es salud

Este ejercicio funciona como una sesión de estiramiento integral que flexiona y tonifica los músculos de la espalda y las patas, manteniendo su agilidad. Además, la fricción contra las texturas rugosas les permite descascarillar y mudar las capas externas y muertas de sus uñas, un proceso de manicura natural necesario para evitar malformaciones o infecciones.

Para poder frenar un poco ese rascado de muebles sin reprimir el instinto del animal, los especialistas recomiendan redirigir la conducta mediante el enriquecimiento ambiental.

La estrategia clave consiste en colocar rascadores estables de sisal o cartón corrugado cerca de los objetos afectados y aplicar productos enzimáticos en los muebles para eliminar el rastro olfativo previo. De esta manera, se consigue un equilibrio armónico que protege el hogar mientras se respeta la naturaleza del gato.

En resumidas cuentas, los expertos enfatizan que la convivencia armoniosa con un gato no requiere alterar su naturaleza, sino comprenderla y adaptarse a ella de manera eficiente para que la mascota pueda tener plena salud mental y física.

Castigar o regañar al gato por un acto puramente instintivo resulta ineficaz y deteriora el vínculo afectivo, además de elevar sus niveles de ansiedad.

La clave del éxito radica en la prevención y en la empatía, transformando un conflicto doméstico común en una oportunidad para diseñar un entorno donde las necesidades del gato y la integridad del hogar coexistan en un equilibrio perfecto. No es sencillo, pero merece la pena, desde luego.