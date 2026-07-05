Los veterinarios coinciden: la demencia canina afecta ya al 60% de los perros de 15 años o más

Las claves

Las claves Generado con IA Más del 60% de los perros de 15 años o más muestran signos de deterioro cognitivo, aunque no todos presentan demencia avanzada diagnosticada. El síndrome de disfunción cognitiva canina afecta a memoria, orientación, sueño, interacción social y hábitos adquiridos en perros mayores. Los primeros síntomas suelen ser sutiles, como desorientación, alteraciones en el sueño, ansiedad y cambios de conducta, a menudo confundidos con envejecimiento normal. No existe cura, pero rutinas estables, ejercicio adaptado y adaptaciones en el hogar pueden mejorar la calidad de vida de los perros afectados.

Que un perro mayor se despierte de noche, se desoriente en casa o deje de responder como antes no siempre es una simple “cosa de la edad”. Los veterinarios lo tienen cada vez más claro: puede ser disfunción cognitiva canina.

Por ejemplo, estudio clásico publicado en Journal of the American Veterinary Medical Association encontró que el 68% de los perros de 15 a 16 años presentaba deterioro en al menos una categoría conductual relacionada con la edad.

Por eso hablar de “más del 60%” no es exagerado, siempre que se explique bien. La cifra no significa que todos esos perros tengan una demencia avanzada diagnosticada, sino que muestran signos compatibles con deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

La enfermedad se conoce como síndrome de disfunción cognitiva canina, o CCD por sus siglas en inglés. Es un trastorno neurodegenerativo de perros mayores que afecta a memoria, aprendizaje, orientación, sueño, interacción social, actividad y hábitos ya adquiridos.

El problema es que sus primeras señales pueden parecer normales. El perro se queda parado frente a una pared, se pierde en una habitación conocida, duerme más de día, camina inquieto por la noche o tarda más en reconocer rutinas que antes dominaba.

Insomnio e inquietud

Las guías de la AAHA resumen los signos más frecuentes en perros con deterioro cognitivo: más sueño durante el día, inquietud nocturna, menor interacción, desorientación dentro de casa y ansiedad. Es decir, cambios cotidianos que muchos dueños pueden normalizar.

Ahí está el gran riesgo. La demencia canina no siempre empieza con un síntoma espectacular, sino con pequeñas alteraciones que se atribuyen al envejecimiento. Cuando el dueño consulta, el proceso puede llevar meses o años avanzando.

Los veterinarios suelen usar el acrónimo DISHAA para ordenar esas señales: desorientación, cambios en la interacción, alteración del ciclo sueño-vigilia, pérdida de hábitos de higiene o aprendizaje, cambios de actividad y ansiedad.

La AVMA recuerda algunos ejemplos muy reconocibles: perros que se quedan en el lado equivocado de una puerta, miran al vacío, dejan de reconocer lugares o personas familiares, o muestran fallos nuevos en conductas que ya tenían aprendidas.

El envejecimiento es el principal factor de riesgo. Una revisión sobre factores asociados al síndrome señala que la prevalencia aumenta con la edad y cita precisamente el salto desde el 28% en perros de 11 a 12 años hasta el 68% en perros de 15 a 16.

Ese aumento explica por qué la enfermedad preocupa tanto en la medicina veterinaria actual. Los perros viven más gracias a mejores vacunas, alimentación, diagnósticos y cuidados, pero esa longevidad también hace más visibles los trastornos neurodegenerativos.

El Dog Aging Project añadió otra cifra importante. En una muestra de 15.019 perros, las probabilidades de diagnóstico de disfunción cognitiva aumentaban un 52% por cada año adicional de vida al ajustar por salud, esterilización, actividad y tipo racial.

El mismo trabajo encontró una asociación muy llamativa con la actividad física. Entre perros de edad, salud, raza y esterilización comparables, las probabilidades de disfunción cognitiva eran 6,47 veces mayores en animales inactivos que en perros muy activos.

Ese dato no prueba que la falta de ejercicio cause demencia. También puede ocurrir que un perro con deterioro cognitivo se mueva menos porque ya está perdiendo capacidades. Aun así, refuerza la idea de que cuerpo y cerebro envejecen juntos.

La comparación con el Alzheimer humano aparece con frecuencia porque la disfunción cognitiva canina comparte rasgos clínicos y biológicos con algunas demencias. No son enfermedades idénticas, pero sí procesos de envejecimiento cerebral con paralelismos suficientes para que los perros se estudien como modelo natural.

Algunos estudios describen acumulación de beta-amiloide, cambios cerebrales, pérdida de función y alteraciones conductuales progresivas. Por eso muchos investigadores miran la demencia canina no solo como un problema veterinario, sino también como una ventana para entender el envejecimiento cerebral.

Para las familias, la parte importante es más práctica. Un perro que empieza a desorientarse no está siendo desobediente. Un animal que orina en casa después de años sin hacerlo no necesariamente “se porta mal”. Puede estar enfermo, dolorido, confuso o perdiendo memoria.

También hay que descartar otras causas. Dolor articular, sordera, pérdida de visión, enfermedad renal, diabetes, alteraciones hormonales, tumores, infecciones urinarias o ansiedad pueden parecerse a la disfunción cognitiva. Por eso el diagnóstico requiere valoración veterinaria.

La AAHA insiste en que los cambios sutiles de conducta pueden pasarse por alto si no se preguntan de forma específica. Las guías recientes sobre diagnóstico y seguimiento de CCD señalan que, en fases leves, los cuidadores suelen atribuir esos cambios a la edad.

Ese punto es clave. Si el veterinario no pregunta y el dueño no lo menciona, la enfermedad puede quedar invisible. Muchos perros mayores siguen yendo a consulta por vacunas, analíticas o dolor, pero no siempre se explora su sueño, orientación o conducta diaria.

No existe una cura simple para la demencia canina, pero sí formas de mejorar la calidad de vida. Rutinas estables, ejercicio adaptado, enriquecimiento ambiental, juegos de olfato, tratamiento del dolor, dieta específica y manejo del sueño pueden ayudar a algunos animales.

También hay que adaptar la casa. Luces suaves por la noche, menos obstáculos, alfombras antideslizantes, evitar cambios bruscos de muebles, bloquear escaleras peligrosas y facilitar el acceso al agua o a la cama pueden reducir ansiedad y accidentes.

El objetivo no es devolver al perro a la juventud, sino acompañarlo mejor. La demencia canina es progresiva, pero detectar antes los signos permite tomar decisiones con más margen y evitar que el animal viva confundido, asustado o castigado por conductas que no controla.