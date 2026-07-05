Un experto en gatos avisa: "Algunos signos de que está sufriendo el golpe de calor son el jadeo, el babeo y los vómitos"

Las claves

Las claves Generado con IA El golpe de calor en gatos es una urgencia veterinaria y puede ser mortal si no se detectan a tiempo sus síntomas. Los principales signos de golpe de calor en gatos son el jadeo persistente, el babeo excesivo y los vómitos. La prevención incluye proporcionar espacios ventilados, sombra y agua fresca, evitando dejar a los gatos en lugares cerrados o vehículos. Gatos mayores, razas braquicéfalas y aquellos con enfermedades previas tienen mayor riesgo y requieren vigilancia adicional.

Las temperaturas del verano no afectan a las personas, también ponen en riesgo la salud de los gatos, animales especialmente sensibles al calor extremo, que pueden desarrollar golpes de calor si no se detectan a tiempo los síntomas iniciales.

El golpe de calor en gatos es una urgencia veterinaria que puede tener consecuencias graves o incluso mortales, según advierte el veterinario Michael Kearley, especialmente cuando los animales permanecen en espacios cerrados, mal ventilados o expuestos a temperaturas elevadas.

A diferencia de los humanos, los gatos no sudan de manera eficiente y dependen de mecanismos como el jadeo para regular su temperatura corporal, lo que limita su capacidad de adaptación frente a olas de calor cada vez más frecuentes.

Uno de los primeros signos de alerta es el jadeo persistente, un comportamiento poco habitual en gatos sanos que indica que el animal está intentando disipar el exceso de calor, y que debe interpretarse como una señal de riesgo inminente.

El jadeo puede ir acompañado de respiración acelerada, letargo o debilidad, síntomas que reflejan un esfuerzo fisiológico significativo y que requieren intervención rápida para evitar que el cuadro evolucione hacia un colapso más grave del organismo.

Cómo prevenir los síntomas

Otro síntoma relevante es el babeo excesivo, que puede aparecer junto con encías enrojecidas o secas, indicando deshidratación y estrés térmico, elementos que agravan la situación y reducen la capacidad del gato para autorregular su temperatura corporal.

El vómito también es una señal frecuente en casos de golpe de calor, ya que el organismo responde al estrés térmico con alteraciones digestivas, lo que puede derivar en pérdida de líquidos y empeorar rápidamente el estado general del animal.

Estos síntomas no deben evaluarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto de señales clínicas que indican un problema grave, especialmente si se producen en un contexto de altas temperaturas o exposición prolongada al calor ambiental.

Los expertos recomiendan actuar con rapidez ante cualquier sospecha, trasladando al animal a un lugar fresco, ofreciéndole agua y evitando cambios bruscos de temperatura, que podrían provocar un choque térmico adicional perjudicial para su organismo.

También es fundamental prevenir estas situaciones, asegurando que los gatos dispongan de espacios ventilados, sombra y acceso constante a agua fresca, así como evitando dejarlos en vehículos o habitaciones cerradas durante los meses más calurosos.

Las razas braquicéfalas, los gatos mayores o aquellos con enfermedades previas presentan un mayor riesgo, por lo que requieren vigilancia adicional y medidas preventivas específicas para evitar complicaciones derivadas del calor excesivo.

El conocimiento de estos signos permite a los propietarios actuar con mayor rapidez y eficacia, reduciendo el riesgo de consecuencias graves y mejorando las probabilidades de recuperación en caso de que el animal sufra un episodio de golpe de calor.

En un contexto de cambio climático y aumento de temperaturas extremas, la prevención y detección temprana se convierten en herramientas clave para proteger la salud de los animales domésticos y evitar situaciones que pueden resultar fácilmente evitables.