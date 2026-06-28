Los veterinarios coinciden: los propietarios de un gato no son personas extrovertidas sino que destacan por su inteligencia

Las claves

Las claves Generado con IA Los estudios muestran que los propietarios de gatos tienden a obtener puntuaciones más altas en pruebas de inteligencia y muestran mayor apertura mental. Las personas que prefieren gatos suelen ser más introvertidas, autónomas y creativas, disfrutando de actividades introspectivas como la lectura y la reflexión. Los amantes de los gatos destacan por su inconformismo positivo, cuestionando normas sociales y valorando la independencia de criterio y la innovación. Expertos recuerdan que estos patrones no son determinantes, ya que la personalidad también está influida por factores como la educación y el entorno.

Lejos del viejo estereotipo que contrapone amantes de perros y gatos, la psicología empieza a detectar diferencias medibles entre ambos perfiles. Algunos estudios sugieren que quienes prefieren a los felinos comparten rasgos cognitivos y sociales específicos con notable consistencia estadística.

Uno de los trabajos más citados en este campo es el de la psicóloga Denise Guastello, de la Universidad de Carroll (Wisconsin, Estados Unidos). En él, analizó las respuestas de 600 estudiantes universitarios estadounidenses.

El estudio comparó personalidad, preferencias afectivas y capacidades cognitivas autopercibidas entre participantes con distintos vínculos hacia animales domésticos habituales contemporáneos.

Los resultados mostraron que las personas identificadas como amantes de los gatos obtenían puntuaciones superiores en pruebas de inteligencia general. Además, registraban niveles más elevados de apertura mental, sensibilidad y curiosidad intelectual frente a otros perfiles de propietarios de mascotas.

Menos extrovertidos, más inteligentes

Frente a ellos, quienes se declaran claramente amantes de los perros suelen describirse como más extrovertidos, enérgicos y orientados a las normas. También destacan por una mayor responsabilidad y búsqueda de interacción cotidiana en espacios públicos y actividades compartidas frecuentes socialmente.

La diferencia más llamativa, sin embargo, no reside en la sociabilidad, sino en la combinación entre introversión e inteligencia. Los investigadores observaron que los aficionados a los gatos prefieren entornos tranquilos y autónomos para desarrollar intereses personales complejos libremente.

Según Guastello, la explicación podría estar relacionada con una elección recíproca entre personalidad y mascota. Los gatos requieren menos supervisión exterior, mientras sus propietarios suelen disfrutar de actividades introspectivas y creativas vinculadas a la lectura, reflexión y aprendizaje continuo.

El estudio identificó además un rasgo especialmente relevante: el inconformismo positivo. Las personas que prefieren gatos tienden a cuestionar convenciones sociales, mostrar independencia de criterio y valorar soluciones originales frente a reglas rígidas o expectativas grupales poco flexibles socialmente.

Ese comportamiento no implica una mayor tendencia al conflicto, advierten los especialistas. Más bien refleja una disposición favorable hacia la innovación, la autonomía intelectual y la exploración de experiencias menos convencionales en ámbitos personales académicos y profesionales diversos actualmente.

Algunas investigaciones previas ya habían detectado patrones similares. Los dueños de gatos mostraban mayor apertura a la experiencia y menor convencionalismo en comparación con aficionados a perros tradicionalmente.

Los expertos insisten en que estas correlaciones estadísticas no permiten establecer relaciones causales. Preferir un animal determinado no aumenta automáticamente la inteligencia ni define de manera absoluta la personalidad de cada individuo en contextos sociales complejos específicos.

Factores como la educación, el entorno familiar, la experiencia vital o el nivel socioeconómico influyen decisivamente en la configuración del carácter. Aun así, las preferencias por determinadas mascotas ofrecen pistas conductuales útiles para comprender afinidades psicológicas y estilos relacionales.

Aun así, la introversión no equivale a timidez ni aislamiento. Se trata, esencialmente, de una forma distinta de gestionar la energía social y los estímulos externos mediante espacios de calma, reflexión, autonomía emocional y concentración.

Quizá por ello la imagen del amante de los gatos como una persona reservada necesite una revisión profunda. La evidencia disponible apunta a un perfil independiente, curioso, inteligente y creativamente inconformista abierto al conocimiento y la diversidad contemporánea global.