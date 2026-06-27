La psicología dice que las personas que son perfeccionistas en el trabajo no es por ambición, sino ansiedad

Las claves

Las claves Generado con IA El perfeccionismo en el trabajo suele estar motivado por la ansiedad y el miedo a cometer errores, más que por ambición. Las personas perfeccionistas buscan evitar críticas y la sensación de haber fallado, lo que les genera una presión constante. El perfeccionismo está relacionado con problemas emocionales como ansiedad, pensamientos obsesivos y baja autoestima. Aprender a aceptar los errores y a establecer límites saludables ayuda a reducir la autoexigencia y el estrés laboral.

Todos conocemos a esa compañera que nunca da una tarea por terminada, a la persona que revisa un correo cinco veces antes de enviarlo o quien se queda trabajando más horas de las necesarias para asegurarse de que todo salga perfecto.

A simple vista, podría parecer una cuestión de ambición o de ganas de destacar.

Sin embargo, la psicología apunta que detrás de ese perfeccionismo laboral suele esconderse algo tan común como es la ansiedad.

Aunque creemos que la sociedad suele premiar a las personas perfeccionistas, la realidad es que vivir bajo la necesidad constante de hacerlo todo bien puede resultar agotador.

Y es que para muchas personas, realmente no se trata de buscar la excelencia, sino de evitar errores, críticas o la sensación de haber fallado.

Según explican los expertos de Mundo Psicólogos, este comportamiento suele estar relacionado con el miedo. Miedo a no cumplir las expectativas, a decepcionar a los demás o a no sentirse suficientemente válido.

Por eso, cada tarea se convierte en una prueba que debe superarse sin fallos, generando una presión constante que termina pasando factura.

El problema aparece cuando los estándares son tan elevados que resultan prácticamente imposibles de alcanzar. En esos casos, el trabajo nunca parece suficiente.

Siempre hay algo que mejorar, un detalle que corregir o una tarea que podría haberse hecho mejor. Como consecuencia, la satisfacción dura apenas unos minutos antes de que aparezca una nueva preocupación.

Esta forma de funcionar no solo aumenta los niveles de estrés, sino que también puede afectar al bienestar emocional.

De hecho, diferentes investigaciones han encontrado una estrecha relación entre el perfeccionismo y problemas como la ansiedad, los pensamientos obsesivos o la baja autoestima.

Además, muchas veces estas conductas tienen raíces más profundas. Algunas personas han crecido sintiendo que debían esforzarse al máximo para recibir reconocimiento o aprobación.

Y, con el tiempo, esa necesidad acaba trasladándose al entorno laboral, donde el rendimiento se convierte en una forma de buscar seguridad y validación.

La buena noticia es que no todo está perdido. Cada vez más psicólogos insisten en la importancia de aprender a diferenciar entre hacerlo bien y hacerlo perfecto.

Aceptar que equivocarse forma parte del proceso, establecer límites saludables y rebajar la autoexigencia son claves para trabajar con mayor tranquilidad.