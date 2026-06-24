Robert Waldinger, psiquiatra de Harvard: "A partir de los 60 años la gente es más feliz porque se quita obligaciones de encima"

Las claves

Las claves Generado con IA El psiquiatra Robert Waldinger dirige un estudio de Harvard que concluye que las personas suelen ser más felices a partir de los 60 años. La investigación revela que, con la edad, las personas priorizan actividades que les aportan bienestar y significado personal, dejando de lado obligaciones innecesarias. La clave para una vida larga y satisfactoria es la calidad de las relaciones personales, superando la importancia de la riqueza o el prestigio profesional. La soledad es uno de los factores más perjudiciales para el bienestar, mientras que nunca es tarde para mejorar la calidad de vida y la felicidad.

Durante décadas, el imaginario colectivo ha asociado la juventud con la plenitud y el envejecimiento con una progresiva pérdida de bienestar. Sin embargo, una de las investigaciones más extensas realizadas sobre desarrollo humano apunta precisamente en la dirección contraria.

El responsable de esta conclusión es Robert Waldinger, psiquiatra y profesor de la Universidad de Harvard, quien dirige el conocido Estudio sobre el Desarrollo en Adultos, considerado el seguimiento científico más prolongado realizado sobre felicidad y bienestar humano.

La investigación comenzó en 1938 y ha acompañado durante más de ocho décadas a varias generaciones de familias estadounidenses. A lo largo de este tiempo, los científicos han recopilado entrevistas, historiales médicos, análisis biológicos y datos psicológicos para comprender qué factores determinan una vida satisfactoria.

Entre las conclusiones más llamativas aparece una idea que desafía la percepción habitual sobre el envejecimiento. Según Waldinger, la gente es más feliz a partir de los 60 años, una etapa en la que muchas personas experimentan una mayor satisfacción vital y emocional.

Cuáles son los motivos

Lejos de tratarse de una afirmación intuitiva, los investigadores sostienen que existen varias razones psicológicas detrás de este fenómeno. Con el paso del tiempo, las personas desarrollan una comprensión más profunda de los límites de la vida y adquieren una perspectiva diferente sobre prioridades y expectativas.

Esa conciencia de la finitud lleva a muchos individuos a seleccionar con mayor cuidado aquello a lo que dedican energía y tiempo. Las obligaciones percibidas como innecesarias pierden protagonismo, mientras que ganan relevancia las actividades capaces de generar bienestar cotidiano y significado personal.

Los expertos también observan que la experiencia acumulada favorece una gestión emocional más eficaz. A edades avanzadas existe una mayor capacidad para relativizar conflictos, interpretar acontecimientos con perspectiva y evitar que los contratiempos cotidianos condicionen de forma permanente el estado de ánimo.

Otro hallazgo relevante del estudio es que la felicidad no depende principalmente de la riqueza, el prestigio profesional ni del éxito social. Aunque disponer de recursos económicos suficientes contribuye al bienestar, estos factores pierden peso frente a elementos mucho más determinantes.

La variable que mejor predice una vida larga, saludable y satisfactoria es la calidad de las relaciones personales. Los investigadores comprobaron que quienes mantienen vínculos afectivos sólidos presentan mejores indicadores de salud física, menor estrés y mayores niveles de felicidad sostenida.

Por el contrario, la soledad aparece como uno de los factores más perjudiciales para el bienestar. El aislamiento social no solo afecta a la salud mental, sino que también se relaciona con peores resultados físicos y una reducción de la calidad de vida durante el envejecimiento.

Los resultados desmontan además la idea de que el destino emocional quede fijado durante la infancia o la juventud. El estudio encontró numerosos casos de personas que mejoraron notablemente su bienestar con los años gracias a cambios en hábitos, relaciones y decisiones vitales.

Para Waldinger, la principal enseñanza es que nunca resulta demasiado tarde para construir una buena vida. Lejos de representar una etapa de declive inevitable, la década de los sesenta puede convertirse en el comienzo de uno de los periodos más satisfactorios, plenos y emocionalmente estables de la existencia.