Los veterinarios coinciden: los dueños que tratan a sus gatos como perros pequeños los están perjudicando

Las claves

Las claves Generado con IA Tratar a los gatos como perros pequeños puede perjudicar su bienestar, ya que tienen necesidades físicas y emocionales distintas. El estrés en las visitas veterinarias afecta la salud felina y puede dificultar el diagnóstico, por lo que se recomienda adaptar los entornos de consulta. Los gatos son expertos en ocultar el dolor y la debilidad, lo que puede retrasar la detección de enfermedades en casa. Los expertos aconsejan una alimentación específica, entornos enriquecidos y juegos adecuados para cubrir las necesidades naturales de los gatos.

Muchos de los problemas que afectan al bienestar felino tienen un origen inesperado: interpretar a los gatos como si fueran versiones pequeñas de los perros. Aunque ambas especies conviven con las personas, sus necesidades físicas, emocionales y conductuales son muy diferentes.

Esta idea es defendida por Belén Montoya, veterinaria especializada en medicina felina, quien advierte de que durante años se han aplicado criterios pensados para los perros a la alimentación, el comportamiento y la atención sanitaria de los gatos.

La especialista, fundadora de una clínica dedicada exclusivamente a esta especie, explica que los felinos perciben el entorno de una forma distinta. Además, suelen manifestar el miedo, el dolor o la enfermedad mediante señales mucho más discretas.

Esa particularidad obliga a replantear la manera en que se realizan las consultas veterinarias. Organizaciones especializadas en medicina felina destacan la importancia de reducir al máximo el estrés durante las visitas para obtener diagnósticos más fiables.

Para muchos gatos, acudir a la clínica supone una experiencia complicada. El traslado en transportín, los olores desconocidos y la presencia de otros animales pueden convertirse en factores que incrementan notablemente su nivel de ansiedad.

Necesidades distintas

Ese estrés no solo afecta a su bienestar emocional. También puede alterar parámetros fisiológicos relacionados con hormonas como el cortisol y la adrenalina, dificultando la exploración y complicando la interpretación del estado real del animal.

Por este motivo, cada vez más centros veterinarios adaptan sus instalaciones. Ambientes tranquilos, menos ruido, iluminación suave y manipulaciones más respetuosas ayudan a que los felinos afronten mejor estas situaciones.

Otro desafío importante es que los gatos suelen ocultar el dolor o la debilidad. Se trata de una conducta heredada de sus antepasados, pero que puede retrasar la detección de enfermedades dentro del entorno doméstico.

Las revisiones periódicas resultan fundamentales para identificar cambios sutiles. Alteraciones en la movilidad, pérdida de masa muscular, problemas dentales o variaciones en el aspecto del pelaje pueden revelar trastornos todavía inadvertidos por la familia.

La alimentación también requiere una atención específica. A diferencia de los perros, los gatos son carnívoros estrictos y mantienen necesidades concretas relacionadas con la proteína animal, la hidratación y sus hábitos naturales de caza.

En el hogar, el entorno desempeña un papel decisivo. Los expertos recomiendan ofrecer areneros, rascadores, zonas elevadas, espacios de descanso y recursos distribuidos de forma que el animal pueda sentirse seguro y mantener el control de su territorio.

El juego constituye igualmente una herramienta esencial para su salud. Los juguetes, los comederos interactivos y las pequeñas raciones repartidas durante el día favorecen la estimulación mental y reducen el aburrimiento.

Los veterinarios insisten en que el verdadero avance consiste en abandonar definitivamente los patrones caninos. Comprender la naturaleza del gato permite mejorar su bienestar, facilitar los tratamientos y responder adecuadamente a una especie especialmente sutil.