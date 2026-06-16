Marruecos cambia de estrategia: logra 348 millones de la UE para mover el 54% de sus recursos hídricos hacia las zonas secas

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha conseguido 348 millones de euros de la Unión Europea y el Equipo Europa para reforzar su programa nacional de abastecimiento de agua potable y riego. El país busca combatir la peor sequía en décadas, canalizando el 54% de sus recursos hídricos desde el norte hacia regiones más secas mediante la construcción de 'autopistas de agua'. El acuerdo incluye subvenciones y préstamos de agencias de desarrollo de Francia, Alemania e Italia, y respalda la modernización de la gestión y protección de los acuíferos. Marruecos también impulsa la construcción de presas y plantas desaladoras para garantizar el suministro sostenible de agua a largo plazo.

Marruecos ha formalizado un acuerdo de financiación histórica de 348 millones de euros con la Unión Europea y el grupo de donantes Equipo Europa para blindar sus recursos hídricos. Esta inyección de capital está destinada a acelerar el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y de Riego.

El objetivo principal es hacer frente a la peor sequía estructural que sufre el país norteafricano en las últimas cuatro décadas, garantizando el suministro tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales más vulnerables.

El corazón de toda esta nueva estrategia radica en la construcción de las llamadas autopistas de agua, una red de infraestructuras diseñada para corregir el severo desequilibrio geográfico del territorio. Actualmente, el 54% de los recursos hídricos de Marruecos se concentra en apenas el 7% de su territorio septentrional.

Mediante este sistema de grandes conducciones e interconexiones de cuencas fluviales, el Gobierno marroquí ya ha logrado canalizar los excedentes de agua del norte hacia el sur, asegurando el abastecimiento de más de 11 millones de habitantes en el punto clave que une las ciudades de Rabat y Casablanca.

Marruecos frena la sequía de golpe

Los fondos europeos se articulan mediante una fórmula mixta de cooperación internacional que combina subvenciones directas de la Comisión Europea con préstamos preferenciales otorgados por las agencias de desarrollo de Francia, Alemania e Italia.

Más allá de la infraestructura física, este paquete financiero respaldará la modernización de los sistemas de gobernanza del agua, la mejora de los sistemas de alerta temprana ante inundaciones o sequías extremas, y la protección urgente de los acuíferos subterráneos, que se encuentran al límite de su capacidad debido a la sobreexplotación agrícola.

La alianza, en resumidas cuentas, consolida el giro estratégico de Marruecos, que busca autonomía hídrica por encima de todo mediante una combinación de ingeniería civil tradicional y nuevas tecnologías.

Además, junto con la red actual de 156 grandes presas y las 14 que se encuentran en fase de construcción, nuestro país vecino avanza de forma paralela en la implantación masiva de plantas desaladoras en el litoral atlántico y mediterráneo.

Con el respaldo financiero de Bruselas, el país norteafricano no solo busca mitigar la crisis climática actual, sino también sentar las bases de un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo que le permita poder abastecer, principalmente, a toda esa población que tiene problemas para tener un acceso fácil, directo y seguro al agua, un recurso muy querido que cada vez escasea más.