Los veterinarios coinciden: si tu gato te caza los pies es porque no le aportas suficiente juego y se aburre

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos que atacan pies suelen hacerlo por aburrimiento y falta de juego, no por venganza ni porque odien a su dueño. Este comportamiento es una forma de canalizar su instinto de caza, especialmente si no tienen juguetes ni rutinas para estimularlos. Veterinarios recomiendan evitar usar pies y manos como juguetes y fomentar el uso de juguetes adecuados como cañas, pelotas y ratones de tela. En hogares con niños o personas mayores, es importante prevenir lesiones y consultar al veterinario si el comportamiento se vuelve intenso o cambia de repente.

Que un gato se esconda bajo la cama y nos salte a los pies no suele ser una venganza ni una muestra de que le caigamos mal. En realidad, en muchos casos, es una forma mal canalizada de sacar fuera su instinto de caza.

Carlos Gutiérrez, veterinario del canal MyFF, aborda este problema en un vídeo de preguntas y respuestas sobre una gata que atacaba pies y piernas. Su explicación es sencilla: muchos gatos hacen esto porque "nos quieren cazar".

Y a veces no se queda en un susto. Gutiérrez recuerda que algunas heridas en las piernas "sangran mucho" y que, con las garritas, los gatos "sí que nos pueden hacer una buena herida", especialmente si la persona tiene problemas circulatorios o la piel delicada.

El comportamiento aparece sobre todo cuando el animal no tiene suficientes oportunidades para perseguir, acechar, saltar y capturar objetos adecuados. Sin juego diario, el blanco más fácil acaba siendo quien camina por casa.

El propio Gutiérrez relaciona esta conducta con una causa habitual: la "falta de juego en casa". Cuando el gato no tiene estímulos suficientes, puede buscar por su cuenta una presa en movimiento.

No significa que el gato odie a su dueño. El problema suele estar en que esa conducta de caza no tiene una salida mejor. Si no hay juguetes, rutinas y estímulos, el cuerpo humano entra en el juego.

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell incluye este tipo de conducta dentro de la agresividad por juego. Los gatos pueden acechar desde un escondite y abalanzarse cuando la persona pasa, igual que harían en una secuencia de caza.

Para el gato, unas piernas en movimiento pueden parecer una presa que cruza delante de su escondite. El impulso suele aumentar si está aburrido, activado o con demasiada energía acumulada.

La Asociación Estadounidense de Veterinarios Felinos (AAFP) recuerda que el juego permite al gato expresar su necesidad natural de cazar. Sus guías recomiendan usar juguetes que imiten presas y permitan completar la secuencia de persecución y captura.

Pies y manos como juguetes

El hábito suele empezar cuando el gato es pequeño. Mover los dedos bajo una manta o dejar que muerda las manos puede parecer gracioso en un cachorro, pero enseña una regla complicada de corregir después.

Los profesionales recomiendan evitar que manos y pies formen parte del juego. Si el gato aprende que esas partes del cuerpo son presas, es más probable que siga usándolas cuando sea adulto.

Por eso no basta con decir "no" cuando ya se ha lanzado. Hay que cambiar lo que ocurre antes. Si tiene sesiones de juego adecuadas, necesitará menos recurrir a los tobillos para descargar energía.

Los juguetes tipo caña suelen funcionar bien porque mantienen distancia entre las uñas y la piel. También sirven pelotas, ratones de tela, juguetes con plumas, objetos que pueda perseguir y comederos interactivos.

La captura final forma parte del juego. Si el gato persigue una caña, una pelota o un ratón de juguete y nunca consigue atraparlo, la sesión puede acabar generando más frustración que descanso.

Si el gato suele atacar en el mismo punto, conviene anticiparse. Carlos Gutiérrez recomienda detenerse cuando sabemos dónde está escondido y "plantarnos" delante, no para reñirle, sino "para decirle al gato que no estamos jugando" y cortar el efecto sorpresa.

La idea no es castigar ni asustar. Es cortar la escena antes de que empiece. Si el gato pierde la sorpresa, muchas veces pierde también parte del interés por abalanzarse sobre los pies. De hecho, el castigo físico puede aumentar miedo, ansiedad y agresividad.

En casas con personas mayores, niños o alguien con problemas circulatorios, el riesgo de heridas no es menor. Un arañazo en el pie o en la pierna puede sangrar mucho y conviene prevenirlo.

Mientras se trabaja la conducta, tiene sentido protegerse. Usar calzado cerrado en casa, cubrir las piernas o evitar pasar descalzo por zonas donde el gato acecha puede reducir sustos y lesiones.

Un hogar más adaptado al gato no significa llenarlo de objetos. Significa darle zonas altas, escondites, rascadores, juguetes adecuados, comida presentada de forma estimulante y momentos de interacción tranquila.

Si el comportamiento aparece de golpe, es muy intenso o va acompañado de otros cambios, conviene consultar con un veterinario. El dolor, el estrés, el miedo o problemas de convivencia también pueden expresarse como agresividad.