Los psicólogos coinciden: no debes regañar a tu hijo si se cae de la bicicleta, sino animarle a volver a montar

Las claves

Las claves Generado con IA Los psicólogos recomiendan no regañar a los niños tras una caída de bicicleta, sino animarles a intentarlo de nuevo. Reacciones negativas como enfados o críticas pueden dañar la confianza del menor y dificultar futuros aprendizajes. Es importante respetar el tiempo que el niño necesita para recuperarse antes de volver a montar. Permitir que los niños afronten errores y frustraciones fortalece su resiliencia y les prepara para los desafíos de la vida adulta.

Aprender a montar en bicicleta es una de las experiencias más habituales de la infancia, pero también una de las primeras situaciones en las que los niños deben enfrentarse al miedo, la frustración y la posibilidad de equivocarse.

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao explica que la forma en la que los adultos reaccionan ante una caída puede influir directamente en la confianza del menor. A su juicio, los enfados, las críticas o los gritos son algunas de las respuestas más perjudiciales.

Cuando un niño se cae y escucha reproches como "tienes que fijarte más", el mensaje que recibe no se limita al accidente. Según el especialista, este tipo de reacción puede dañar la seguridad necesaria para afrontar nuevos aprendizajes.

Tampoco considera adecuada la estrategia de obligar al menor a volver inmediatamente a la bicicleta. Aunque el objetivo sea evitar que desarrolle miedo, Bilbao recuerda que necesita un tiempo para recuperarse y procesar lo ocurrido.

El experto señala que alejarse temporalmente de aquello que ha provocado dolor forma parte de un mecanismo natural de protección. Por ello, recomienda respetar ese impulso inicial antes de plantear un nuevo intento con tranquilidad.

Tolerar la frustración

Otra respuesta que los psicólogos desaconsejan es retirar por completo el desafío. Llevar al niño a casa tras la caída y evitar la situación puede transmitir la idea de que los problemas deben esquivarse en lugar de afrontarse.

Para Bilbao, la reacción más beneficiosa combina comprensión, paciencia y confianza. Validar el dolor y el susto del menor, darle tiempo para recuperarse y animarle posteriormente a intentarlo de nuevo fortalece su capacidad de superación.

Esta visión conecta con otras investigaciones sobre educación infantil. Los especialistas llevan años advirtiendo de que determinados estilos de crianza pueden dificultar la relación de los niños con el error y la frustración.

Entre ellos destacan los llamados "padres coach", descritos por la psicóloga Rocío Ramos-Paúl. Se trata de familias que convierten la motivación constante y la búsqueda del rendimiento en elementos centrales de la convivencia diaria.

Aunque expresiones como "tú puedes" o "si lo intentas lo consigues" parecen positivas, la experta alerta de que algunos menores pueden acabar dependiendo demasiado de la validación externa para afrontar cualquier dificultad.

Frente a este modelo, Ramos-Paúl defiende la filosofía de los denominados "padres panda", que acompañan a sus hijos durante el crecimiento permitiéndoles experimentar errores, asumir pequeñas frustraciones y desarrollar recursos propios.

Los expertos coinciden en que aprender a equivocarse, recuperarse tras un tropiezo y volver a intentarlo constituye una habilidad esencial. Esa capacidad de resiliencia será una herramienta clave para afrontar los desafíos de la vida adulta.