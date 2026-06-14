Marruecos cambia de estrategia: se blinda ante la sequía y reduce un 30% la evaporación de los embalses en África

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos instala paneles solares flotantes en embalses para reducir la evaporación del agua y combatir la sequía. El proyecto piloto en el embalse de Oued Rmel cuenta con más de 22.000 paneles flotantes que generan energía limpia para el puerto Tanger Med. La cobertura solar disminuye la evaporación del embalse en un 30%, ayudando a conservar hasta 909 millones de metros cúbicos de agua al año en el país. La tecnología mejora la eficiencia energética de los paneles y se planea replicarla en otros embalses estratégicos dentro de Marruecos.

Marruecos frena la sequía con un conglomerado de paneles solares flotantes sobre la superficie de sus embalses. La medida busca mitigar los severos efectos de las olas de calor y las sequías prolongadas que afectan al país, optimizando al mismo tiempo el almacenamiento de agua dulce disponible.

La iniciativa complementa los megaproyectos de desalinización de agua de mar en los que el Gobierno marroquí ya invierte para garantizar el suministro de población y el sector agrícola.

El proyecto piloto más destacado de esta estrategia se localiza en el embalse de Oued Rmel, situado en el norte del país, junto al complejo portuario Tanger Med.

La instalación contempla la colocación de más de 22.000 paneles fotovoltaicos flotantes distribuidos en unas 10 hectáreas de superficie acuática, capaces de generar una potencia de 13 megavatios destinados a abastecer de energía limpia al puerto.

La gran estrategia para frenar la sequía

Según estimaciones técnicas de las autoridades hídricas, esta cobertura reducirá la evaporación del embalse en aproximadamente un 30%, mitigando un problema crítico en una infraestructura que duplica sus pérdidas de agua durante los meses de verano.

El potencial científico y técnico de esta tecnología ha sido respaldado por recientes estudios de viabilidad publicados en la revista Nature. Un análisis detallado sobre 58 presas del país revela que estas pierden de manera conjunta cerca de 909 millones de metros cúbicos de agua al año debido a la acción directa del sol.

Ante este diagnóstico, Marruecos está realizando sin parar evaluaciones técnicas para replicar el modelo flotante en otros puntos estratégicos, como el embalse de Lalla Takerkoust y la gran presa de Oued El Makhazine.

En líneas generales, es una solución de ingeniería que aprovecha una sinergia natural para beneficiar tanto a la gestión del agua como a la producción energética. Por un lado, la infraestructura bloquea la radiación solar directa y disminuye la acción del viento, un efecto que las autoridades prevén reforzar con la plantación de barreras forestales en las orillas.

Por el otro, el efecto refrigerante del agua estancada enfría de forma natural los paneles solares, lo que incrementa su eficiencia de generación eléctrica en comparación con las plantas terrestres convencionales, consolidando este sistema como un pilar clave en la transición energética regional.

No obstante, claramente la finalidad principal es frenar esa sequía para poder abastecer a un mayor número de población, y Marruecos tiene varios proyectos en marcha para poder lograr ese objetivo.