Un estudio confirma que los niños con mascotas aprenden antes el valor de la responsabilidad

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio de la Fundación Affinity confirma que los niños que conviven con mascotas aprenden antes el valor de la responsabilidad. Las tareas cotidianas como cuidar, alimentar y jugar con la mascota enseñan a los niños a estar pendientes de otro ser vivo y a asumir consecuencias de sus acciones. La asunción de responsabilidades crece con la edad del niño, comenzando con tareas sencillas y evolucionando hacia rutinas más complejas como paseos o visitas al veterinario. El compromiso y la atención que implica cuidar de una mascota se integran de manera natural en la vida de los niños, sin suponer una obligación pesada.

Tener una mascota en casa no solo llena el hogar de cariño, diversión y compañía.

Para muchos niños, es su primera gran lección de vida sin que nadie tenga que explicársela demasiado.

Así lo recoge un estudio de la Fundación Affinity, que pone el foco en cómo la convivencia con perros y gatos influye en el desarrollo de los más pequeños.

Y es que, si nos fijamos bien, para un niño una mascota no es solo un animal de compañía, sino alguien de confianza que forma parte de su día a día.

Cuando conviven con una mascota, las palabras que más repiten son "cuidar", "alimentar" y "jugar".

Tres acciones sencillas, casi cotidianas, que esconden una rutina que les enseña a estar pendientes de otro ser vivo, que también tiene necesidades y dependen directamente de ellos.

Lo interesante es que este aprendizaje no se fuerza, sino que surge de forma natural.

Dar de comer a la mascota antes de jugar, acordarse de llenar su cuenco de agua o parar un momento para cepillarla se convierten en pequeños gestos diarios que van marcando una diferencia.

Poco a poco, los niños entienden que hay cosas que no se pueden olvidar y que sus acciones tienen consecuencias.

Además, el estudio señala que las responsabilidades crecen con ellos. Los más pequeños empiezan con tareas sencillas, siempre acompañados, como asegurarse de que el animal tiene agua o ayudar en pequeños cuidados.

Gestos fáciles, pero muy significativos que, más adelante, cuando ya son mayores, pueden convertirse en paseos, rutinas más completas como el baño o incluso llevarle al veterinario.

Y sin darse cuenta, entre juegos y caricias, van interiorizando algo tan valioso como es el compromiso.

Pues, aprenden que cuidar de alguien implica atención, constancia y también cariño, sin ser una obligación pesada, sino una rutina que se integra en su vida casi como algo natural.