Carlos Gutiérrez, veterinario: "Si tu gato se queda por vacaciones solo, no llenes de más el arenero porque acabará no usándolo"

Las claves

Las claves Generado con IA El veterinario Carlos Gutiérrez recomienda dejar el arenero del gato limpio antes de irse de vacaciones para evitar problemas de conducta y salud. Llenar el arenero con demasiada arena puede resultar contraproducente, ya que los gatos prefieren una cantidad moderada que cubra ligeramente sus patas. Un arenero sucio o con exceso de arena puede provocar que el gato busque otros lugares para hacer sus necesidades, e incluso causar cistitis por retención de orina. Es fundamental que una persona encargada limpie el arenero a diario mientras los dueños están ausentes para mantener la higiene y el bienestar del gato.

Con la llegada del verano y el inicio de los desplazamientos vacacionales, muchos propietarios de gatos se enfrentan a una duda recurrente: cómo garantizar el bienestar de sus mascotas durante su ausencia en casa.

En este contexto, el veterinario Carlos Gutiérrez ha lanzado una serie de recomendaciones centradas en un elemento clave del cuidado felino: el arenero, cuya correcta gestión puede evitar problemas de conducta y salud en los animales domésticos durante las vacaciones estivales.

"El arenero lo tienes que dejar limpio antes de irte de vacaciones", advierte Gutiérrez en un vídeo publicado en su canal de YouTube, subrayando que la higiene previa no solo es una cuestión de orden, sino un factor determinante para evitar alteraciones en el comportamiento habitual del gato en ausencia del propietario.

Según explica el especialista, los gatos son animales especialmente sensibles a los cambios en su entorno, por lo que un arenero en malas condiciones puede generar rechazo y provocar que el animal busque alternativas inadecuadas dentro del hogar para hacer sus necesidades diarias.

Posibles riesgos de salud

"Puede ser que lo empiece a encontrar sucio si no estás por allí", señala, destacando que la falta de mantenimiento constante incrementa la probabilidad de que el gato adopte conductas como orinar en plantas u otros espacios, complicando la convivencia doméstica durante esos días.

Más allá de los problemas de comportamiento, Gutiérrez advierte de posibles consecuencias clínicas derivadas de esta situación, como la cistitis, una inflamación de la vejiga que puede aparecer cuando el gato retiene la orina por no encontrar condiciones adecuadas en su arenero.

El veterinario insiste en que muchos propietarios cometen el error de compensar su ausencia dejando una gran cantidad de arena, pensando que así el arenero se mantendrá limpio durante más tiempo sin necesidad de intervención diaria por parte de cuidadores.

Sin embargo, esta práctica puede resultar contraproducente. "No te pongas como un loco a dejarle una gran cantidad de arena", afirma, explicando que un exceso de material no mejora la higiene, sino que puede generar inseguridad en el animal y alterar su comportamiento.

De hecho, los gatos prefieren una cantidad moderada de arena, suficiente para cubrir ligeramente sus patas. "Solo hasta donde te cubra la arena el dedo", precisa Gutiérrez, estableciendo una referencia sencilla para los propietarios que buscan mantener condiciones adecuadas.

Un arenero con demasiada arena puede dificultar el uso normal, ya que algunos gatos perciben el entorno como inestable o incómodo, lo que incrementa el riesgo de que dejen de utilizarlo por completo durante la ausencia de sus dueños.

Otro aspecto fundamental es la presencia de una persona encargada del cuidado del animal. Gutiérrez recalca que no basta con preparar el entorno antes de marcharse, sino que es imprescindible un mantenimiento diario del arenero por parte de un cuidador responsable.

"Por supuesto, la persona que venga a cuidar a tu gato cada día tiene que limpiarlo", afirma, insistiendo en la necesidad de retirar residuos y garantizar condiciones higiénicas constantes que permitan al animal mantener sus hábitos sin alteraciones significativas.