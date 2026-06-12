Álvaro Bilbao, psicólogo: "Los niños con mucho vocabulario son más inteligentes. Haz que tu hijo se aficione a la lectura"

Las claves

Las claves Generado con IA El neuropsicólogo Álvaro Bilbao destaca que un vocabulario amplio en la infancia está relacionado con una mayor inteligencia. Fomentar la lectura desde edades tempranas expone a los niños a nuevas palabras y estructuras de lenguaje, potenciando su desarrollo cognitivo. Escuchar repetidamente los mismos cuentos ayuda a consolidar el vocabulario, genera confianza y convierte la lectura en una experiencia placentera. La sensibilidad emocional intensa y el autocontrol también pueden señalar altas capacidades cognitivas y se refuerzan con acompañamiento y educación.

La inteligencia infantil suele asociarse a las buenas notas o a una gran facilidad para aprender. Sin embargo, el neuropsicólogo Álvaro Bilbao señala que existen señales mucho más tempranas que permiten identificar determinadas capacidades cognitivas durante la infancia.

Entre los indicadores que destaca el especialista aparece la creatividad. Según explica, los niños que imaginan, inventan situaciones y encuentran soluciones originales suelen desarrollar una mayor capacidad para afrontar problemas nuevos y adaptarse a contextos diferentes.

Otra característica frecuente es la tendencia a realizar preguntas complejas. No se trata únicamente de curiosidad, sino de una necesidad de comprender cómo funcionan las cosas. Para Bilbao, esta actitud refleja un cerebro que busca profundizar y conectar ideas.

Sin embargo, una de las señales que considera más relevantes es el vocabulario. El neuropsicólogo afirma que numerosos estudios han encontrado una relación entre la riqueza lingüística y el desarrollo intelectual, independientemente de factores genéticos o circunstancias familiares concretas.

Por este motivo, Bilbao anima a las familias a fomentar el hábito lector desde edades tempranas. La lectura expone a los niños a nuevas palabras, estructuras de lenguaje y formas de expresión que contribuyen al fortalecimiento de sus habilidades cognitivas.

Cuentos para el lenguaje

Precisamente, uno de los comportamientos que más sorprenden a los padres está relacionado con los cuentos. Muchos niños piden escuchar exactamente la misma historia cada noche, una costumbre que, lejos de ser negativa, aporta importantes beneficios para su desarrollo.

El especialista explica que durante los primeros años de vida el cerebro está construyendo activamente su vocabulario. Escuchar repetidamente las mismas palabras y narraciones facilita la consolidación de conceptos y ayuda a comprender mejor el funcionamiento del lenguaje.

La repetición también fortalece la sensación de competencia. Cuando el niño conoce perfectamente la historia, puede anticipar lo que ocurrirá en cada momento. Esta previsibilidad genera satisfacción, incrementa la confianza y convierte la lectura en una experiencia especialmente agradable.

Bilbao compara este fenómeno con la tendencia de muchos adultos a escuchar varias veces una canción favorita. La familiaridad produce bienestar emocional y permite disfrutar de una experiencia conocida sin que pierda atractivo o capacidad de generar placer.

Además del desarrollo lingüístico, los cuentos repetidos aportan una ventaja relacionada con el descanso. Muchos pequeños encuentran seguridad en una historia conocida, especialmente cuando llega el momento de separarse de sus padres para irse a dormir.

El neuropsicólogo añade que la sensibilidad emocional intensa y el autocontrol también pueden estar vinculados a elevadas capacidades cognitivas. Ambas cualidades requieren acompañamiento adulto, pero pueden fortalecerse mediante la práctica, la educación y el ejemplo cotidiano.