Suecia marca las normas: salva las rutas migratorias de los peces y lidera la eliminación de obstáculos artificiales

Las claves

Las claves Generado con IA Suecia lidera la eliminación de barreras artificiales en ríos para restaurar ecosistemas acuáticos y rutas migratorias de peces como el salmón y la trucha. El Plan Nacional de Relicenciación Hidroeléctrica obliga a las centrales a actualizar permisos bajo criterios ecológicos y financia el cierre de instalaciones dañinas. El país está desmantelando cerca de 400 barreras en la cuenca del río Torne, alineándose con la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea. La estrategia sueca demuestra que revertir el daño a los ríos es viable y sostenible con apoyo político y recursos financieros.

Suecia encabeza la recuperación de ecosistemas acuáticos eliminando barreras artificiales en ríos. A través de una estrategia nacional que combina la demolición de infraestructuras obsoletas y la modernización de controles ambientales, el país nórdico encabeza los registros del continente en desmantelamiento de presas, azudes y canalizaciones no servibles.

Esta "ofensiva" institucional busca devolver la libertad a los cauces fluviales y frenar el declive de la biodiversidad acuática. El objetivo central de esta política es la protección y salvaguarda de las rutas migratorias de especies emblemáticas como el salmón y la trucha de río.

Durante décadas, miles de obstáculos físicos fragmentaron las cuencas hidrográficas, impidiendo que estos peces completaran sus ciclos de reproducción y alimentación. Las demoliciones masivas actuales permiten interconectar de nuevo los hábitats fragmentados, garantizando la supervivencia a largo plazo de la fauna y restaurando el flujo natural de los sedimentos.

Suecia elimina de forma masiva barreras artificiales

Un pilar fundamental de este éxito es el Plan Nacional de Relicenciación Hidroeléctrica. La normativa obliga a todas las centrales del país a actualizar sus permisos bajo estrictos criterios ecológicos modernos.

La normativa en cuestión obliga a todas las centrales del país a actualizar sus permisos bajo estrictos criterios ecológicos modernos. Para facilitar la transición, un fondo ambiental dotado con 10.000 millones de coronas suecas financia los costes de desmantelamiento de aquellas instalaciones que deciden cerrar, incentivando la demolición de estructuras económicamente inviables pero ecológicamente dañinas.

Realmente, es un proceso complejo y largo que lleva al país a realizar un lavado de cara importante en lo que respecta a biodiversidad y cuidado de los ríos, puesto que múltiples compañías van a verse implicadas en este gran cambio.

El refuerzo nacional se alinea directamente con la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, que exige liberar al menos 25.000 kilómetros de ríos en todo el continente para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina en estos términos.

Con macroproyectos en marcha, como la eliminación de cerca de 400 barreras en la cuenca del río Torne, Suecia no solo cumple con las directrices comunitarias, sino que demuestra que la recuperación de la naturaleza fluvial es una meta viable, urgente y económicamente sostenible.

La determinación de Suecia para liberar sus ríos marca un precedente crucial en la gestión ambiental global: revertir el daño histórico a los ecosistemas es posible con libertad política y siempre con sólidos recursos financieros.