Italia recoge el modelo español de agua regenerada para salvar la agricultura del Po.

Las claves

Las claves Generado con IA Italia adopta el modelo español de reutilización de aguas residuales para salvar el valle del río Po, afectado por sequías extremas. España es referente europeo en la regeneración y uso agrícola de agua residual, con ejemplos destacados en Murcia y Valencia. La estrategia italiana incluye aplicar tecnologías de tratamiento y la normativa sanitaria española, además de modernizar redes con grandes pérdidas de agua. El plan cuenta con colaboración internacional y busca hacer frente al cambio climático asegurando la soberanía alimentaria mediante el reciclaje industrial del agua.

La agricultura del norte de Italia se enfrenta a un giro histórico en su gestión hídrica al importar el modelo español de reutilización de aguas residuales. El valle del río Po, considerado el motor agrícola del país y responsable de un tercio de su producción alimentaria, acumula años de sequías extremas que han reducido sus caudales a mínimos críticos.

Ante la urgencia de garantizar el riego, el gobierno y las entidades de cuenca italianas han fijado su atención en España, líder europeo en el uso de recursos hídricos no convencionales, para frenar el colapso de sus cultivos.

España se ha consolidado como el referente indiscutible en este ámbito gracias al trabajo ejecutado en regiones como Murcia y Valencia, donde se llega a regenerar hasta el 98% del agua residual para su uso directo en el campo.

Este sistema circular no solo estabiliza el suministro agrícola frente a la escasez de lluvias, sino que alivia la presión sobre los acuíferos subterráneos y los ríos. La transferencia de este conocimiento se está articulando mediante alianzas entre universidades transalpinas y la Asociación Española de Desalación y Reutilización.

Italia prepara un cambio histórico

La estrategia italiana no solo busca asimilar las tecnologías de tratamiento terciario, sino también replicar el estricto marco normativo español que regula la seguridad sanitaria de estas aguas.

La urgencia en Italia es doble y más grave de lo que parece, puesto que sus obsoletas redes de distribución sufren actualmente pérdidas que superan el 40% del agua potable antes de llegar al consumidor.

La inyección de agua regenerada directamente en las redes de riego se presenta como la solución más rápida y eficiente para modernizar un sistema estructuralmente deficitario.

Este plan de choque se completa con iniciativas internacionales, como proyectos europeos, en el que varios países colaboran para estandarizar el uso de recursos hídricos alternativos en el sur de Europa.

La reconversión del modelo del río Po marca el inicio de una tendencia obligada por el cambio climático, donde la cuenta mediterránea se ve forzada a sustituir la dependencia del agua de lluvia por infraestructuras de reciclaje industrial para asegurar la soberanía alimentaria.

En resumidas cuentas, Italia realiza con esto un paso de gigante que puede llegar a aplicar, en un futuro, en otras áreas y ríos que también estén en riesgo de sequía extrema: ahora mismo el cambio climático está afectando cada vez de manera más contundente y los países de todo el mundo se están preparando.