Una mujer cansada en el trabajo.

Una mujer cansada en el trabajo. Gemini

Ciencia

Los psicólogos coinciden: los españoles pierden 51 noches de sueño al año y si son mujeres un 28 % más

Pesadillas frecuentes, uso del móvil antes de dormir y preocupaciones diarias forman parte de una realidad que cada vez dificulta más desconectar.

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Las claves

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Los españoles pierden 51 noches de sueño al año, una cifra que aumenta un 28% en mujeres debido a factores biológicos y sociales.

El estrés, el uso del móvil antes de dormir, el ruido y las cenas pesadas son las principales causas de la pérdida de horas de sueño.

Solo el 47% de los españoles logra dormir más de siete horas diarias, mientras que un 9% ni siquiera alcanza las cinco horas.

Las mujeres pierden en promedio 400 horas de sueño al año frente a las 313 horas de los hombres, siendo más sensibles a interrupciones nocturnas y factores como el estrés o la menstruación.

Dormir bien se ha convertido en uno de los grandes retos de hoy en día.

El estrés, el uso del móvil hasta tarde y las preocupaciones diarias están pasando factura a la calidad del sueño.

Y es que según detallan los especialistas, los españoles pierden 51 noches de sueño al año, una cifra que refleja un problema silencioso que afecta al ánimo, la energía y la forma de vivir el día a día.

Aires acondicionados.

Para entender el alcance del problema, una encuesta realizada por psicólogos online de Unobravo a 1.500 adultos en toda España muestra que la media de sueño es de 6,7 horas, por debajo de lo recomendado.

Solo el 47 % logra superar las siete horas de descanso y un 9 % ni siquiera llega a las cinco. Unas cifras que dibujan un país que duerme menos de lo que necesita.

Alerta global por microplásticos atmosféricos.

Y es que aunque suele pasar desapercibido al pensar que ya es algo habitual, el descanso se ve interrumpido por factores cotidianos que suelen ser ajenos a la persona.

El estrés encabeza la lista, seguido del uso del móvil antes de dormir, la cafeína, el ruido o las cenas pesadas. El resultado, una media de 412 minutos de sueño perdidos cada semana.

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Asimismo, la brecha de género también es evidente. Las mujeres duermen menos y pierden más horas de descanso al año que los hombres debido a factores como la menstruación, el embarazo, la menopausia, o incluso los cuidados.

Además, también son más sensibles a interrupciones como el estrés o los ruidos nocturnos.

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Las mujeres pierden 400 horas al año (57 noches), frente a las 313 horas (45 noches) de los hombres.

Solo el estrés cuesta a las mujeres 66 horas anuales, frente a 43 en los hombres y los ronquidos de la pareja provocan 34 horas adicionales de sueño perdido en mujeres, frente a 19 en hombres.

Un gato dormido.

A esto se suman las pesadillas, que afectan a casi la mitad de la población al menos una vez por semana y dejan huella al día siguiente con cansancio y falta de concentración.

Y es que como explica el psicólogo Francisco Rivera Rufete, "una buena higiene del sueño es esencial para mantener el equilibrio mental y emocional".

El nutricionista Endika Montiel con luz roja en su casa.

"La forma en que nos preparamos para descansar, desde nuestras rutinas hasta el entorno, influye directamente en la profundidad del sueño y en cómo nos sentimos al día siguiente", detalla.

Por lo que, tal y como recalca el experto, "dormir mal puede afectar significativamente al estado de ánimo, la concentración e incluso a la gestión del estrés".

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Es por ello que asegura que "con pequeños y conscientes cambios en nuestros hábitos, podemos favorecer que mente y cuerpo se recuperen y restauren de forma natural".

Los expertos insisten en que el descanso no es solo cantidad, sino calidad.

Cuidar la rutina nocturna, reducir pantallas y mantener horarios regulares mejora cómo nos sentimos al día siguiente, pues "dormir mejor no es un lujo, sino una necesidad" que impacta en la salud de manera directa.