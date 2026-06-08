La psicología dice que cuando una persona duerme mal durante días, su cerebro pierde capacidad de regular emociones

Las claves

Las claves Generado con IA Dormir mal durante varios días afecta al cerebro, dificultando la regulación de emociones como tristeza, rabia o preocupación. El insomnio sostenido intensifica la percepción de los problemas cotidianos y reduce la capacidad de recuperación mental. Existe una relación bidireccional entre ansiedad y problemas de sueño: dormir mal aumenta la ansiedad y viceversa. El descanso adecuado es esencial para el equilibrio emocional y la salud mental, y su falta afecta negativamente la vida diaria y las relaciones personales.

Cuando una persona duerme mal durante varios días seguidos, su cerebro no solo se siente cansado, también cambia la forma en que procesa lo que ocurre alrededor y cómo responde ante distintas situaciones.

La psicología ha observado que el insomnio sostenido afecta a la capacidad de regular sentimientos como la tristeza, la rabia o la preocupación.

Esto hace que los problemas cotidianos se vivan con más intensidad y que la mente tenga menos margen para recuperarse.

Y es que tal y como explica la psicóloga Inmaculada de la Hera a EL ESPAÑOL, "vivimos en una sociedad que nunca duerme, respondemos mensajes a cualquier hora, revisamos correos antes de acostarnos, llevamos el trabajo en el bolsillo y convivimos con una sensación permanente de urgencia".

Este ritmo de vida hace que muchas personas lleguen a la cama con la cabeza llena de tareas pendientes.

Según la especialista, este patrón es cada vez más común en consulta. El cuerpo está cansado, pero la mente sigue activa, lo que dificulta conciliar el sueño y aumenta la irritabilidad al día siguiente.

Y es que "la relación entre los problemas de sueño y la ansiedad es bidireccional. La ansiedad aumenta el riesgo de sufrir alteraciones del sueño, pero dormir mal también incrementa significativamente la probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad", detalla.

Esta idea es clave porque muestra que no solo la ansiedad afecta al sueño, sino que dormir mal también puede empeorarla.

Cuando esto ocurre durante varios días, el cerebro interpreta muchas situaciones como amenazas, incluso si no lo son. Esto aumenta la preocupación constante y hace más difícil relajarse.

"El cerebro humano necesita alternar momentos de activación con periodos de recuperación", explica la experta.

Por eso el descanso no es un lujo, sino una necesidad básica. Sin sueño suficiente, el organismo pierde equilibrio y la persona se vuelve más sensible al estrés diario.

"Dormir no es perder el tiempo, dormir es una necesidad biológica fundamental para el equilibrio emocional", aclara De la Hera.

Entender esto ayuda a cambiar la forma en que valoramos el sueño. Y es que aunque muchos no le den la importancia que merece, dormir bien no es opcional, sino parte esencial de la salud mental y física.

Recuperar el descanso adecuado, según detalla la sanitaria, puede ser el primer paso para reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida.

Además, los especialistas insisten en que estos cambios no aparecen de un día para otro, sino de forma progresiva.

Pues, aunque al principio pueda parecer solo cansancio, con el tiempo se convierte en un problema que termina afectando al trabajo, los estudios e incluso a las relaciones personales.

Es por ello que, según concluye la experta, es importante detectar las señales a tiempo, mejorar los hábitos de sueño y si no acudir a un especialista.