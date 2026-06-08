El mejor castillo de doble muralla de España: del siglo XV, sobre una colina de páramo castellano y geometría única

Las claves

Las claves Generado con IA El Castillo de Berlanga de Duero, en Soria, es reconocido como la fortaleza de doble muralla más grande de España. Su estructura combina un castillo bajomedieval del siglo XV con una ampliación renacentista ordenada por los Duques de Frías. Destaca por su ubicación estratégica sobre una colina de páramo y por su geometría artillera pionera, diseñada para resistir artillería pesada. La fortaleza revolucionó la arquitectura militar europea al incorporar innovaciones matemáticas y eliminar ángulos muertos en sus defensas.

El Castillo de Berlanga de Duero es uno de los monumentos más colosales de España tras ser reconocido como la fortaleza con la doble muralla más grande de la península. El impresionante coloso de piedra, ubicado en Soria, destaca por una singular disposición arquitectónica que funciona a modo de muñeca rusa.

La estructura fusiona de forma magistral un castillo señorial bajomedieval con una imponente barrera defensiva posterior, atrayendo con ello la atención de historiadores y expertos en turismo cultural de una forma extraordinaria.

El origen de este gigante se divide en dos etapas cronológicas cruciales que marcan su forma actual. El núcleo residencial e interior, presidido por una imponente Torre del Homenaje, fue erigido en el siglo XV bajo el mecenazgo de la influyente familia Tovar.

Décadas más tarde, los Duques de Frías ordenaron levantar el colosal recinto exterior, siendo esta una ampliación que transformó el conjunto en una fortaleza adaptada a los nuevos tiempos, abrazando y protegiendo de este modo la antigua edificación medieval.

Un hito arquitectónico

La ubicación estratégica de la edificación responde a los cánones de la Reconquista y la defensa territorial castellana. Asentado sobre el cerro del Coborrón, el castillo se eleva sobre una colina de páramo calizo que domina visualmente la villa y el histórico valle del río Duero.

Esta elevación natural no solo proporcionaba una ventaja militar perfecta e insustituible en aquella época, sino que hoy en día ofrece una de las estampas paisajísticas más espectaculares y representativas de la geografía soriana.

Ahora bien, el verdadero hito arquitectónico de Berlanga de Duero radica, sobre todo, en su geometría artillera singular, considerada pionera en la península ibérica. Diseñado en el siglo XVI para hacer frente al auge de la pólvora y los cañones, el recinto exterior presenta muros de más de cinco metros de grosor y potentes cubos circulares en sus esquinas.

Esta extraña estructura geométrica eliminaba por completo los ángulos muertos, convirtiendo al castillo en un búnker capaz de resistir cualquier tipo de artillería pesada, marcando con ello la transición definitiva entre el misticismo medieval y la ingeniería militar moderna.

La vanguardista concepción del castillo, en resumidas cuentas, revolucionó el sistema de fortificación de Europa durante el Renacimiento, siendo resultado de un cóctel donde la geometría y la ciencia matemática sustituyeron para siempre a las viejas murallas medievales, coronando además el páramo castellano como un monumento imperecedero en lo que respecta al terreno de la innovación arquitectónica.