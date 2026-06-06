Los veterinarios coinciden: los gatos que se acercan con la cola levantada vienen en son de paz

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos que se acercan con la cola levantada muestran confianza y actitud amistosa hacia las personas. La forma de la cola, especialmente si parece un signo de interrogación, indica curiosidad y predisposición al juego o exploración. Dormir cerca del propietario o amasar junto a él es una señal de que el gato se siente seguro y protegido en casa. Cambios bruscos en el comportamiento o pérdida de hábitos normales pueden indicar problemas de bienestar en el gato.

Muchos propietarios buscan señales claras para saber si su gato se siente feliz y seguro en casa. Aunque el aspecto físico suele ser el primer indicador, los expertos recuerdan que el comportamiento cotidiano ofrece pistas aún más valiosas.

El veterinario Carlos Gutiérrez explica que una de las muestras más fiables del bienestar felino está relacionada con la forma en que el animal interactúa con las personas. Algunos gestos aparentemente simples pueden revelar un alto nivel de confianza.

Entre ellos destaca una conducta muy conocida por quienes conviven con gatos: acercarse con la cola completamente levantada. Según el especialista, este movimiento es una señal inequívoca de que el felino se aproxima con tranquilidad y sin percibir ninguna amenaza.

Cuando el gato recibe a su humano de esta manera al llegar a casa, está expresando una actitud amistosa. Para los veterinarios, este comportamiento indica que considera a la persona parte de su entorno seguro y de su círculo social habitual.

También resulta positiva la postura en la que la cola adopta una ligera forma de signo de interrogación. En estos casos, el animal suele mostrar curiosidad y predisposición a interactuar, ya sea mediante el juego o explorando alguna novedad.

Normalidad silenciosa

Detrás de estos gestos existe un mensaje importante. Un gato que busca el contacto, propone actividades y se interesa por lo que ocurre a su alrededor suele encontrarse mentalmente equilibrado y correctamente estimulado en su entorno diario.

Por el contrario, los cambios bruscos en la actitud pueden servir como señal de alerta. Gutiérrez recuerda que los gatos que no atraviesan un buen momento suelen mostrarse más apagados, menos participativos y con menor interés por relacionarse.

Otra muestra relevante de bienestar aparece durante los momentos de descanso. Si el gato decide tumbarse junto a su propietario en el sofá, amasar cerca de él o incluso ocupar parte de la cama, está demostrando una confianza considerable.

El descanso es una de las situaciones más vulnerables para cualquier felino. Por eso, cuando escoge dormir cerca de una persona, está indicando que se siente protegido. Si no existiera esa confianza, buscaría refugios más apartados y discretos.

Los expertos recuerdan además que cada gato tiene una personalidad diferente. Algunos son especialmente afectuosos y otros más independientes. Lo verdaderamente importante es observar si mantienen sus hábitos y no abandonan conductas que antes realizaban con normalidad.

Gutiérrez denomina a este fenómeno "la normalidad silenciosa". Cuando todo funciona correctamente, los cambios apenas se perciben. Precisamente por eso recomienda revisar periódicamente aspectos cotidianos del comportamiento para detectar cualquier alteración antes de que se convierta en un problema.