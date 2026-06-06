El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: Conjunto Histórico-Artístico y un santuario de osos

Las claves

Las claves Generado con IA Proaza destaca como destino ideal en primavera por su entorno natural y su riqueza histórica en el valle del Trubia. La aldea medieval de Bandujo, declarada Conjunto Histórico, conserva su diseño original de la Edad Media y es uno de los principales atractivos. El municipio alberga la famosa Senda del Oso y recintos donde se protege a ejemplares rescatados, permitiendo observar osos en semilibertad. La primavera ofrece temperaturas suaves, ideales para actividades como senderismo y ciclismo, y para disfrutar de la naturaleza y la historia local.

Proaza, con el paso del tiempo, ha acabado consolidándose como uno de los destinos más híbridos de España, ideal para visitar en primavera gracias a su entorno natural y su inmensa riqueza histórica.

Su propuesta turística, principalmente, destaca por ofrecer una inmersión total en la Asturias más auténtica, donde los paisajes verdes del valle del Trubia sirven de escenario para descubrir joyas arquitectónicas y una fauna cantábrica excepcional.

Pero el gran tesoro histórico de la zona se esconde en las montañas: la pintoresca aldea de Bandujo. Declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, esta localidad es uno de los pocos pueblos medievales de la región que ha logrado conservar intacto su diseño original de la Edad Media.

Desde sus calles, los hórreos centenarios y su imponente Torre de Tuñón, el concejo transporta al visitante a otra época, haciendo que cada rincón sea un auténtico museo vivo que destaca de forma especial bajo la luz de la primavera.

Refugio medieval con naturaleza única

No obstante, lo que de verdad hace brillar especialmente a Proaza es que el municipio es internacionalmente conocido por albergar la Senda del Oso y sus famosos cercados oseros, que han trascendido fronteras mucho más allá de España siendo populares entre los principales expertos en el campo.

En este recinto de semilibertad, gestionado por la Fundación Oso de Asturias en la propia capital del concejo, residen ejemplares rescatados que no pueden volver al medio salvaje, como las mediáticas osas Paca y Molina.

Este espacio permite a los visitantes concienciarse sobre la conservación de la especie y observar de forma segura a estos plantígrados desde los miradores autorizados de la ruta: es una manera perfecta de entrar directamente en contacto con la especie.

La actual temporada primaveral es, desde luego, el momento idóneo para recorrer la comarca gracias a unas temperaturas suaves que invitan a la práctica del turismo activo. Tanto aficionados al senderismo que ascienden por el antiguo camino medieval hacia Bandujo, como ciclistas que recorren los antiguos túneles ferroviarios de la Senda del Oso, encuentran en Proaza un paraíso vivo.

La explosión de color en los bosques autóctonos y el rugido de los ríos tras el deshielo completan una experiencia que aúna deporte, historia y ecología en el corazón de los Valles de Trubia. Y, por supuesto, permite ese acercamiento a los osos, que continúan expandiéndose por la península ibérica con más colonias y ejemplares.