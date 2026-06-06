Recuerdos familiares.

Recuerdos familiares. iStock

Ciencia

Los psicólogos coinciden: los adultos no pueden recordar nada antes de cumplir los 2 o 3 años de edad

Los expertos señalan que la memoria autobiográfica no se forma en la etapa de bebé por el desarrollo incompleto del cerebro y del lenguaje.

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Los adultos no pueden recordar nada antes de los 2 o 3 años debido a la llamada amnesia infantil.

Los bebés sí pueden formar recuerdos, pero son básicos y no autobiográficos, como reconocer rostros familiares y aprender rutinas.

La memoria personal requiere lenguaje y sentido del yo, habilidades que se desarrollan progresivamente en los primeros años.

Muchos recuerdos tempranos de los adultos pueden ser incompletos o estar influenciados por historias familiares y no ser memorias auténticas.

Los psicólogos están de acuerdo en que la mayoría de los adultos no pueden recordar nada de su etapa de bebé.

A este fenómeno se le llama amnesia infantil y significa que los primeros recuerdos claros suelen aparecer más tarde, normalmente a partir de los 2 o 3 años.

Aunque muchas personas creen recordar su infancia temprana, la ciencia explica que esos recuerdos pueden ser incompletos o construidos con ayuda de historias familiares.

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Los psicólogos explican que este fenómeno no significa que los bebés no puedan formar recuerdos. De hecho, desde muy temprano son capaces de reconocer rostros familiares y aprender rutinas sencillas.

Sin embargo, estos recuerdos no son autobiográficos, sino básicos y ligados a experiencias inmediatas.

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Según detalla la profesora de psicología Vanessa LoBue, en Psychology Today, la amnesia infantil no se debe a una ausencia total de memoria, sino a la dificultad de construir recuerdos personales estables durante los primeros años de vida.

Este tipo de memoria más personal necesita lenguaje, sentido del tiempo y una idea clara de “yo”, algo que se desarrolla poco a poco durante los primeros años. Además, durante esa etapa el cerebro aún está en formación, especialmente la parte que guarda recuerdos.

César Coll, psicólogo.

Investigaciones como las de Carolyn Rovee-Collier muestran que los bebés sí pueden aprender y recordar. En su experimento del móvil en la cuna, los bebés descubren que al mover las piernas hacen que el juguete se mueva, y días después siguen reaccionando al verlo.

Esto indica que existe memoria desde muy temprano, pero de tipo procedimental, centrada en habilidades y asociaciones, no en recuerdos personales.

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Por eso, aunque algunos adultos crean recordar cosas de cuando eran muy pequeños, muchos de esos recuerdos pueden estar incompletos o mezclados con relatos que han escuchado después.

Y es que según aclaran los expertos, la memoria no funciona como un archivo perfecto, sino son ideas que pueden cambiar con el tiempo.