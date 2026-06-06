Los psicólogos coinciden: los adultos no pueden recordar nada antes de cumplir los 2 o 3 años de edad

Las claves

Las claves Generado con IA Los adultos no pueden recordar nada antes de los 2 o 3 años debido a la llamada amnesia infantil. Los bebés sí pueden formar recuerdos, pero son básicos y no autobiográficos, como reconocer rostros familiares y aprender rutinas. La memoria personal requiere lenguaje y sentido del yo, habilidades que se desarrollan progresivamente en los primeros años. Muchos recuerdos tempranos de los adultos pueden ser incompletos o estar influenciados por historias familiares y no ser memorias auténticas.

Los psicólogos están de acuerdo en que la mayoría de los adultos no pueden recordar nada de su etapa de bebé.

A este fenómeno se le llama amnesia infantil y significa que los primeros recuerdos claros suelen aparecer más tarde, normalmente a partir de los 2 o 3 años.

Aunque muchas personas creen recordar su infancia temprana, la ciencia explica que esos recuerdos pueden ser incompletos o construidos con ayuda de historias familiares.

Los psicólogos explican que este fenómeno no significa que los bebés no puedan formar recuerdos. De hecho, desde muy temprano son capaces de reconocer rostros familiares y aprender rutinas sencillas.

Sin embargo, estos recuerdos no son autobiográficos, sino básicos y ligados a experiencias inmediatas.

Según detalla la profesora de psicología Vanessa LoBue, en Psychology Today, la amnesia infantil no se debe a una ausencia total de memoria, sino a la dificultad de construir recuerdos personales estables durante los primeros años de vida.

Este tipo de memoria más personal necesita lenguaje, sentido del tiempo y una idea clara de “yo”, algo que se desarrolla poco a poco durante los primeros años. Además, durante esa etapa el cerebro aún está en formación, especialmente la parte que guarda recuerdos.

Investigaciones como las de Carolyn Rovee-Collier muestran que los bebés sí pueden aprender y recordar. En su experimento del móvil en la cuna, los bebés descubren que al mover las piernas hacen que el juguete se mueva, y días después siguen reaccionando al verlo.

Esto indica que existe memoria desde muy temprano, pero de tipo procedimental, centrada en habilidades y asociaciones, no en recuerdos personales.

Por eso, aunque algunos adultos crean recordar cosas de cuando eran muy pequeños, muchos de esos recuerdos pueden estar incompletos o mezclados con relatos que han escuchado después.

Y es que según aclaran los expertos, la memoria no funciona como un archivo perfecto, sino son ideas que pueden cambiar con el tiempo.