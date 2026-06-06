Los jóvenes que beben de forma habitual en España caen un 60% en 20 años, pero aumenta el consumo por atracón

Los atracones de alcohol son la base de los botellones entre adolescentes EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El consumo habitual de alcohol entre jóvenes de 15 a 24 años en España ha caído un 60% en los últimos 20 años. Aumenta el consumo intensivo o por atracón, especialmente durante los fines de semana y entre mujeres jóvenes. España destaca por el alto porcentaje de abstemios, aunque sigue siendo el segundo país de la UE en consumo diario de alcohol. El patrón de consumo varía según sexo, edad, nivel educativo y clase social, lo que condiciona las campañas de prevención.

Los españoles bebemos menos alcohol de forma habitual ahora que hace dos décadas y esto es una muy buena noticia. La caída del consumo ha sido especialmente drástica entre las personas que tienen entre 15 y 24 años.

Así lo ha explicado este viernes el Ministerio de Sanidad, que ha presentado un nuevo informe sobre el consumo de alcohol utilizando los datos de la Encuesta de Salud de España, cuyos últimos datos son de 2023.

Esta encuesta, conocida también como ESdE2023, analiza la evolución, características y determinantes del consumo de bebidas alcohólicas en la población residente en España a partir de los 15 años. Las conclusiones de Sanidad son esperanzadoras.

Los datos apuntan a que nuestros hábitos relacionados con el alcohol han cambiado de forma radical desde el año 2006. El alcohol está dejando de ser una bebida del día a día con el paso de los años y los jóvenes lideran este cambio.

Ahora bien, todavía preocupan ciertas conductas como el consumo intensivo de alcohol, o los atracones, además de otras diferencias observadas al beber entre grupos sociales y géneros. Sanidad plantea la necesidad de continuar con estrategias de concienciación.

Casi la mitad de la población en España —un 48,4% de los españoles— consumía en 2006 alcohol al menos una vez a la semana. Ahora, el porcentaje se ha reducido hasta el 31,1% en el conjunto de los grupos sociales.

Eso sí, la caída más llamativa la protagonizan los jóvenes de entre 15 y 24 años: si en 2006 el 43,8% de todos ellos bebían de forma habitual, en 2023 la cifra cayó hasta el 17,9%. Es decir, el consumo de alcohol en este grupo se ha reducido un 60% en 20 años.

En cualquier caso, no se trata del único dato que ha llamado la atención. Según Sanidad, en nuestro país existe un 33,2% de personas que declaran no haber tomado alcohol en el último año. Nuestro país destaca ahora por su población abstemia.

Este dato coloca a España como el quinto país de la Unión Europea con más proporción de abstemios, pero ¡ojo! porque, a la vez, nuestro país es el segundo de los 27 en consumo diario de alcohol. El primero es nuestro vecino, Portugal.

Atracones de alcohol

El informe también declara que se han producido cambios en la forma de consumir alcohol. Por ejemplo, los bebedores habituales cada vez concentran más la toma de estas bebidas en el fin de semana, momento en el que beben hasta el triple que en días laborables.

Especialmente preocupante es el conocido como binge drinking, o los atracones de alcohol. En los últimos 10 años, el consumo intensivo de alcohol ha aumentado "de forma significativa". En 2023, un 16,7% confesó haberlo hecho en su último año.

Esta forma de beber sigue siendo más habitual entre los hombres y aumenta entre los que tienen entre 25 y 64 años, pero también se observa un crecimiento entre las mujeres jóvenes que ha puesto en alerta al Ministerio de Sanidad.

El informe sugiere que el sexo, la edad, el nivel educativo, la situación laboral y la clase social determinan diferentes patrones de consumo de alcohol. El consumo de alcohol en hombres y en mujeres se concentra en poblaciones bien conocidas.

Los hombres con menor nivel educativo, en situación de desempleo y los jubilados tienen un mayor riesgo de hacer un alto consumo de alcohol. Entre las mujeres es al revés: beben más las que tienen estudios superiores, están ocupadas y pertenecen a clases sociales más favorecidas.

Estos datos resultan especialmente útiles a la hora de dirigir las campañas de prevención y de concienciación sobre los riesgos del alcohol teniendo en cuenta los aspectos sociales y de género que determinan la manera en la que observamos el alcohol.

La bebida alcohólica estrella en España sigue siendo la cerveza en la mayoría de los grupos de edad, pero el vino se impone entre las personas con más de 65 años. Las generaciones, por tanto, también eligen sus bebidas predilectas.

Aunque el consumo de alcohol goza de una buena aceptación social, se ha relacionado con enfermedades mortales como las cardiovasculares y el cáncer. Además, cuando se consume desde la juventud, sus riesgos son mayores.

Este estudio español publicado en Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry demostró que los jóvenes que consumen alcohol son más propensos a "cambios emocionales, cognitivos y cerebrales", como explica este artículo de EL ESPAÑOL.

El consumo de alcohol desde la juventud aumenta el riesgo de padecer adicciones más adelante y la manera más peligrosa de tomarlo es de forma intensiva. Los perjuicios del alcohol proceden de su efecto inflamatorio y tóxico en el sistema nervioso.