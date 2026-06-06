Los geólogos coinciden: España tiene un pueblo junto al mar construido sobre una de las rocas más raras de Europa

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Las claves Generado con IA Cariño, en A Coruña, está construido sobre el Complejo de Cabo Ortegal, una de las formaciones geológicas más singulares de Europa. En la zona afloran rocas del manto terrestre, normalmente situadas a más de 70 kilómetros de profundidad, como eclogitas, granulitas y gneises. El área es reconocida por la UNESCO como Geoparque Mundial, por ser una de las mejores pruebas europeas de la colisión continental que formó Pangea. Cariño combina un entorno marinero con playas y acantilados que permiten caminar sobre materiales formados en condiciones extremas del interior planetario.

Muchos pueblos españoles pueblos junto al mar que se venden por sus playas, sus puertos o sus acantilados. Cariño, en A Coruña, tiene todo eso, pero también algo mucho más extraño: está asentado en un territorio geológico excepcional.

La clave está en el Complejo de Cabo Ortegal, un enclave que el propio geoparque define como un ámbito ampliamente estudiado por la ciencia desde mediados del siglo XX y repartido por siete municipios del norte coruñés.

El gran gancho científico está bajo los pies. La red española de geoparques explica que en Cabo Ortegal afloran rocas que normalmente se encuentran en el manto terrestre, a más de 70 kilómetros de profundidad.

Eso convierte a Cariño y su entorno en una rareza natural. UNESCO invita a viajar al interior del planeta a través de rocas que emergieron desde las profundidades hace casi 400 millones de años.

La comparación ayuda a entenderlo: no hablamos solo de una costa bonita, sino de un lugar donde se puede caminar sobre materiales formados a profundidades extremas, sometidos a presiones y temperaturas imposibles de imaginar desde una playa.

Alrededor de 799 kilómetros cuadrados

Entre esas rocas aparecen formaciones de alta presión como eclogitas, granulitas y gneises. UNESCO destaca además afloramientos excepcionales de la discontinuidad de Mohorovičić, la frontera geológica entre la corteza terrestre y el manto.

El IGME añade otra pieza al relato: en O Limo, Herbeira y Ouzal destacan grandes macizos de rocas ultramáficas formados por peridotitas y piroxenitas, con ejemplos notables de bandeado magmático.

La rareza no está solo en el tipo de roca, sino en su historia. UNESCO vincula este territorio con una de las pruebas europeas más completas de la colisión continental que acabó formando Pangea.

Cariño, además, no vive de espaldas a ese paisaje. En su núcleo urbano están las playas de A Concha y A Basteira, un arenal en forma de arco de kilómetro y medio dividido por un espigón.

Esa mezcla es lo que hace tan potente la escapada. Por un lado, una villa marinera con puerto, playas y paseo junto al mar; por otro, acantilados que funcionan casi como un libro abierto del planeta.

El reconocimiento internacional llegó en 2023, cuando Cabo Ortegal fue incorporado a la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO. El espacio ocupa alrededor de 799 kilómetros cuadrados, con superficie terrestre y frente litoral.

El plan puede empezar en el propio pueblo, seguir por el puerto y las playas, y terminar en el faro de Cabo Ortegal, frente a Os Aguillóns, donde el Atlántico golpea una costa abrupta.

Allí, el paisaje no solo parece salvaje: es una de las ventanas geológicas más excepcionales de la península. En pocos kilómetros, el viajero pasa de una playa urbana a rocas nacidas en el interior terrestre.