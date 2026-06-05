La villa medieval perfecta para una escapada: calles de piedra, castillo y uno de los últimos santuarios del lobo ibérico

Las claves

Las claves Generado con IA Puebla de Sanabria, en Zamora, destaca por su casco histórico medieval, declarado Conjunto Histórico-Artístico y famoso por sus calles empedradas y miradores. El castillo de los Condes de Benavente es el principal símbolo del pueblo y acoge actualmente espacios culturales y turísticos. El entorno natural incluye el Lago de Sanabria y la Sierra de la Culebra, uno de los últimos grandes refugios del lobo ibérico en España. En Robledo de Sanabria se encuentra el Centro del Lobo Ibérico, que promueve la conservación y educación sobre esta especie emblemática.

Existen pueblos que parecen hechos para caminar sin prisa, mirando balcones de madera, fachadas de piedra y calles que suben hacia una fortaleza. Puebla de Sanabria, en Zamora, tiene esa mezcla de villa medieval, paisaje montañoso y fauna salvaje.

Su casco histórico conserva una de las estampas más reconocibles del noroeste peninsular. Turismo de Castilla y León recuerda que Puebla de Sanabria fue declarada Conjunto Histórico-Artístico por la singularidad de sus monumentos y su cuidada arquitectura civil protegida.

La visita se entiende mejor a pie. Calles empedradas, casas de piedra sanabresa, balconadas, rincones medievales y miradores sobre los ríos Tera y Castro convierten el paseo en una ruta compacta, perfecta para un fin de semana.

El gran símbolo del pueblo es el castillo de los Condes de Benavente, levantado en el último cuarto del siglo XV como castillo-palacio por Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto conde de Benavente, en una posición dominante sobre la villa.

Su torre del homenaje, conocida como “el Macho”, sigue marcando la silueta de Puebla de Sanabria. La fortaleza conserva planta cuadrada, patio de armas, barrera con torres y cámaras de tiro abovedadas, rasgos propios de una arquitectura defensiva poderosa.

El castillo no funciona solo como decorado. Hoy acoge espacios culturales y turísticos, y permite entender la importancia estratégica de una villa situada durante siglos en un territorio de paso, frontera y control entre la meseta, Galicia y Portugal.

Comprende 12 términos municipales

Pero la fuerza de Puebla de Sanabria no está únicamente en su patrimonio. El pueblo se encuentra rodeado por dos grandes enclaves naturales: el Lago de Sanabria y la Sierra de la Culebra, una combinación que amplía mucho la escapada.

La Sierra de la Culebra está considerada uno de los grandes territorios del lobo ibérico en España, un paisaje de sierras, pinares, matorral, pueblos pequeños y tradición ganadera.

La conexión con Puebla de Sanabria es directa. La Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra comprende 12 términos municipales y afecta total o parcialmente a 41 núcleos de población, entre ellos Puebla de Sanabria.

Ese dato explica por qué esta zona se ha convertido en un lugar de referencia para hablar de convivencia entre fauna salvaje, conservación y mundo rural. No se trata solo de ver lobos, sino de comprender el territorio que los sostiene.

Además, en Robledo de Sanabria se encuentra el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente. El recurso está situado en un monte de utilidad pública de Puebla de Sanabria y ocupa 21 hectáreas.

Además, el centro funciona como espacio educativo y de dinamización socioeconómica vinculado al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. Su objetivo es acercar la especie al visitante sin reducirla a una simple atracción turística.